Erkeklerin Kedileri Sadece "Kız Tavlamak" İçin Sevdiğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı

Sokakta gördüğümüzde bile bizi yumuşacık eden kedileri sevmemek mümkün değil. Fakat bir kullanıcı erkeklerin sadece 'kız tavlamak' için kedi sevdiğini söyledi, yeni bir tartışma başladı. Kullanıcılar, kedileri çok sevdiğini fotoğraflarla ve videolarla kanıtladı.