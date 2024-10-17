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Erkeklerin Kedileri Sadece "Kız Tavlamak" İçin Sevdiğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı

Erkeklerin Kedileri Sadece "Kız Tavlamak" İçin Sevdiğini Söyleyen Kişi Tartışma Yarattı

Kedi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 16:32

Sokakta gördüğümüzde bile bizi yumuşacık eden kedileri sevmemek mümkün değil. Fakat bir kullanıcı erkeklerin sadece 'kız tavlamak' için kedi sevdiğini söyledi, yeni bir tartışma başladı. Kullanıcılar, kedileri çok sevdiğini fotoğraflarla ve videolarla kanıtladı.

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Dört ayaklı dostlarımız kedileri sevmemek mümkün mü? Oyuncu olmaları ve yüzümüzü her daim güldürmeleriyle kediler hayatımızdaki en mükemmel detaylardan biri.

Dört ayaklı dostlarımız kedileri sevmemek mümkün mü? Oyuncu olmaları ve yüzümüzü her daim güldürmeleriyle kediler hayatımızdaki en mükemmel detaylardan biri.

Hayvan sevgisinin cinsiyeti yok tabii. Fakat bir kullanıcı, erkeklerin kedi sevmesinin arkasındaki sebebi bu şekilde açıkladı.

Hayvan sevgisinin cinsiyeti yok tabii. Fakat bir kullanıcı, erkeklerin kedi sevmesinin arkasındaki sebebi bu şekilde açıkladı.
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Hal böyle olunca sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Kullanıcılar kedilerle olan ilişkisini fotoğraflarla anlattı.

Hal böyle olunca sosyal medyada yeni bir tartışma başladı. Kullanıcılar kedilerle olan ilişkisini fotoğraflarla anlattı.
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Gelin tek tek bakalım👇

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