Şehir Hayatından Sıkılıp Modacılıktan Çobanlığa Soyunan Kadının İlginç Köy Hayatı
Şehir Hayatından Sıkılıp Modacılıktan Çobanlığa Soyunan Kadının İlginç Köy Hayatı
Jasmina Šutkovic isimli Karadağlı modacı, şehir hayatından sıkılıp çoban olmaya karar verdi. Artık kendisini 'yarı veteriner' olarak tanımlayan Jasmina, köy hayatını çok ama çok seviyor.
Kaynak: CNN
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Zaman zaman metropol şehir hayatından sıkılıp kabuğumuza çekilmek, tüm o kaostan uzaklaşıp biraz kafa dinlemek isteriz. Bu sebeple de yaşadığımız yerden taşınıp belki de bir "köy" hayatına ilk adımı atabiliriz.
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Jasmina Šutkovic de bu kişilerden bir tanesi. İstanbul'da moda tasarımcılığı yapan Karadağ kökenli Jasmina, şehir hayatının kaosundan elini ayağını çekti, 8 yıl önce Bayramiç ilçesinin Yiğitler köyüne yerleşti.
Tarım ve hayvancılık hakkında pek bir bilgisi olmasa da kendisine merinos koyunlarından aldı, bu süre boyunca yüze yakın küçükbaş hayvan sahibi oldu.
CNN'in haberine göre, yaşadığı köyden arazi satın alarak bunları kiralayan Jasmina, baktığı hayvanların karnını doyurmak için harcadığı bütçeyi de buradan sağlıyor.
"Yetiştirdiğim hayvanlarla iki senedir birincilik kazanıyorum. Şimdi beni tanımak için soranlara annem Sırbistan'dan, babam Karadağlı ben de Bayramiçliyim diyorum" ifadelerini kullandı.
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