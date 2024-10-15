Şehir Hayatından Sıkılıp Modacılıktan Çobanlığa Soyunan Kadının İlginç Köy Hayatı

'İlk başladığımda koyunun k'sini bile bilmiyordum. Evcil hayvanlar dışında bir bilgi sahibi değildim. Şimdi ise yarı veteriner sayılırım. Hayvanlarımı kendim doğurtuyorum. İki senedir ilçede düzenlenen hayvan panayırlarına katılıyorum. Benim gibi birkaç kadın da bu panayıra katılıyor.'