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Ailesiyle Birlikte Kavurmalı Doğum Günü Pastası Kesen Kişi Hayatı Sorgulattı

Ailesiyle Birlikte Kavurmalı Doğum Günü Pastası Kesen Kişi Hayatı Sorgulattı

Erzincan Kutlama
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.10.2024 - 16:47

Doğum günü pastasının da 'yöreye uygun' bir şekilde kesildiğini de görmedik demeyiz artık. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Erzincanlı ailesiyle birlikte kestiği 'kavurma pastası'nı paylaştı. Pastayı görenlerin bir kısmı 'Allah'ım nasip et' derken bir kısmı da hayatı sorguladı.

Doğum günü pastası her zaman özeldir. Yeni yaşımıza girerken kestiğimiz pastanın hafızalarımızda unutulmaz bir yer edindiği yadsınamaz bir gerçek.

Doğum günü pastası her zaman özeldir. Yeni yaşımıza girerken kestiğimiz pastanın hafızalarımızda unutulmaz bir yer edindiği yadsınamaz bir gerçek.

Fakat bir kullanıcı, X'te paylaştığı bir doğum günü pastasıyla tüm bakış açımızı değiştirdi.

Fakat bir kullanıcı, X'te paylaştığı bir doğum günü pastasıyla tüm bakış açımızı değiştirdi.

Erzincanlı ailesiyle kestiği bu pasta ise sosyal medyada gündem oldu.

Erzincanlı ailesiyle kestiği bu pasta ise sosyal medyada gündem oldu.
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Mizahşörler ve gurmeler boş durmadı. Gelin bu ilginç pastaya gelen yorumlardan bazılarına beraber bakalım👇

Mizahşörler ve gurmeler boş durmadı. Gelin bu ilginç pastaya gelen yorumlardan bazılarına beraber bakalım👇
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