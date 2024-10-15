Ailesiyle Birlikte Kavurmalı Doğum Günü Pastası Kesen Kişi Hayatı Sorgulattı

Doğum günü pastasının da 'yöreye uygun' bir şekilde kesildiğini de görmedik demeyiz artık. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, Erzincanlı ailesiyle birlikte kestiği 'kavurma pastası'nı paylaştı. Pastayı görenlerin bir kısmı 'Allah'ım nasip et' derken bir kısmı da hayatı sorguladı.