Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
YouTube'da Arattıkları Birbirinden İlginç Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı

YouTube'da Arattıkları Birbirinden İlginç Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı

Youtube
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 23:11

YouTube arama hacmi yüksek bir platform. Belki de günde milyonlarca kişi YouTube'da arama yapıyor. Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube aram geçmişlerini merak etti. YouTube arama geçmişini paylaşan kişiler uzaklara daldırdı.

Detaylar içeriğin devamında!👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

YouTube en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Uygulama içerisinde yapılan aramaların hacimi de bi hayli büyük.

YouTube en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Uygulama içerisinde yapılan aramaların hacimi de bi hayli büyük.

Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube'da neler arattığını merak etti.

Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube'da neler arattığını merak etti.
twitter.com

Kullanıcıların arama geçmiş bi' hayli güldürdü.😂

Kullanıcıların arama geçmiş bi' hayli güldürdü.😂
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın