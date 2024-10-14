YouTube'da Arattıkları Birbirinden İlginç Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı
YouTube'da Arattıkları Birbirinden İlginç Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı
YouTube arama hacmi yüksek bir platform. Belki de günde milyonlarca kişi YouTube'da arama yapıyor. Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube aram geçmişlerini merak etti. YouTube arama geçmişini paylaşan kişiler uzaklara daldırdı.
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YouTube en çok kullanılan platformlardan bir tanesi. Uygulama içerisinde yapılan aramaların hacimi de bi hayli büyük.
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Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube'da neler arattığını merak etti.
Kullanıcıların arama geçmiş bi' hayli güldürdü.😂
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