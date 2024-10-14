YouTube'da Arattıkları Birbirinden İlginç Şeyleri Paylaşan Kullanıcılar Uzaklara Daldırdı

YouTube arama hacmi yüksek bir platform. Belki de günde milyonlarca kişi YouTube'da arama yapıyor. Bir kullanıcı da diğer kullanıcıların YouTube aram geçmişlerini merak etti. YouTube arama geçmişini paylaşan kişiler uzaklara daldırdı.

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