Flört Ettiği Herkesle Evlilik Düşündüğünü Dile Getiren Kullanıcı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Duygusal boşluk mu desek, başka bir şey mi desek zaman zaman hayatımıza giren bazı kişilerle daha ciddi bir ilişki dinamiği düşünebiliriz. Bu tam bir 'koca adayı' dediğimiz anda o kişi aslında beklediğimiz gibi biri olmayabilir. Öyle ki bir kullanıcı da flört ettiği herkesle evlilik düşündüğünü dile getirdi. Bu olayı duyanlar ise kullanıcıya hak verdi.

İşte detaylar!