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Flört Ettiği Herkesle Evlilik Düşündüğünü Dile Getiren Kullanıcı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Flört Ettiği Herkesle Evlilik Düşündüğünü Dile Getiren Kullanıcı Size de Bir Yerlerden Tanıdık Gelecek

Flört
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 21:00

Duygusal boşluk mu desek, başka bir şey mi desek zaman zaman hayatımıza giren bazı kişilerle daha ciddi bir ilişki dinamiği düşünebiliriz. Bu tam bir 'koca adayı' dediğimiz anda o kişi aslında beklediğimiz gibi biri olmayabilir. Öyle ki bir kullanıcı da flört ettiği herkesle evlilik düşündüğünü dile getirdi. Bu olayı duyanlar ise kullanıcıya hak verdi.

İşte detaylar!

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Lovebombing, manipülasyon, ghosting falan derken ilişkilerde tam anlamıyla hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bazılarımız zaman zaman "deccal" gibi insanlarla karşılaşıyor ve travmasına travma katıyor desek yeridir.

Bir kullanıcı da tüm flörtleriyle evlilik düşündüğünü bu şekilde dile getirdi. Görenler ise "Bu duygu bir yerden tanıdık" dedi.

Bir kullanıcı da tüm flörtleriyle evlilik düşündüğünü bu şekilde dile getirdi. Görenler ise "Bu duygu bir yerden tanıdık" dedi.
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Gelin diğer kullanıcılar neler demiş, hep beraber bakalım👇

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Peki siz neler düşünüyorsunuz?

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