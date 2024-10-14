Ahtapotların Üç Tane Kalbe Sahip Olmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep
Ahtapotların Üç Tane Kalbe Sahip Olmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep
Kaynak: https://www.sciencefocus.com/nature/w...
Hayvan alemindeki diğer canlılar gibi ahtapotlar da farklı özelliklere sahip. 8 kolu 3 kalbi olan ahtapotlar, su canlıları dünyasının en çok merak edilen üyelerinden bir tanesi! Peki ahtapotların neden üç kalbi olduğunu merak etmiş miydiniz? Ahtapotların üç kalbi olmasının arkasında yatan sebep aslında epey bi' ilginç.
Gelin o sebebe hep beraber bakalım.👇
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Hayvanlar alemi her fırsatta bizi şaşırtıyor. Farklı hayvan türlerinin kendine has özellikleri ve psikolojileri var.
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Ahtapotlar da bu hayvanlardan bir tanesi. 8 kollu olmasıyla bilinen ahtapotların 3 tane de kalbi var.
Peki ahtapotların neden 1 değil, 2 değil tam tamına 3 kalbi var?
Bu kalplerden bir tanesi vücuda kan pompalarken diğer ikisi de solungaçlara pompalıyor. Bu ilginç dolaşım sistemi yüksek ihtimalle ahtapotların kanlarının farklı bileşeninden kaynaklanıyor.
Omurgalıların demir bakımından zengin hemoglobini kırmızı kan hücrelerinde depolamasının aksine, ahtapotlar ile bazı tarantulalar, akrepler ve nal yengeçleri bakır açısından zengin hemosiyanini doğrudan kanlarında bulundurur.
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Bunun yanı sıra, hemosiyanin, oksijen taşıma konusunda hemoglobin kadar verimli olmadığı için ahtapotların üç kalbi, kanı vücuda daha yüksek basınçla pompalar ve bu sayede aktif yaşam tarzlarına ayak uydururlar.
Özetle...
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