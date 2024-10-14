Ahtapotların Üç Tane Kalbe Sahip Olmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep

Hayvan alemindeki diğer canlılar gibi ahtapotlar da farklı özelliklere sahip. 8 kolu 3 kalbi olan ahtapotlar, su canlıları dünyasının en çok merak edilen üyelerinden bir tanesi! Peki ahtapotların neden üç kalbi olduğunu merak etmiş miydiniz? Ahtapotların üç kalbi olmasının arkasında yatan sebep aslında epey bi' ilginç.

Gelin o sebebe hep beraber bakalım.👇