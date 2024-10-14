Kendilerini mi Koruyorlar, Yoksa Duygusal mı Değiller? Aşık Olmaları En Zor Burçlar

Aşık olmak bazı kişiler için zor ve sancılı bir süreç tabii. Bu durum bazı burçlar için de aslında geçerli. Hem yapıları gereği hem de güven problemleri sebebiyle aşık olmaları en zor burçlar hangileri? Her ne kadar aşık olmak isteseler de bazı engeller sebebiyle aşık olması en zor burçlara hep beraber bakalım...