Kendilerini mi Koruyorlar, Yoksa Duygusal mı Değiller? Aşık Olmaları En Zor Burçlar
Kendilerini mi Koruyorlar, Yoksa Duygusal mı Değiller? Aşık Olmaları En Zor Burçlar
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
Aşık olmak bazı kişiler için zor ve sancılı bir süreç tabii. Bu durum bazı burçlar için de aslında geçerli. Hem yapıları gereği hem de güven problemleri sebebiyle aşık olmaları en zor burçlar hangileri? Her ne kadar aşık olmak isteseler de bazı engeller sebebiyle aşık olması en zor burçlara hep beraber bakalım...
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Bazılarımız aşka biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Hatta ve hatta tek korumuz aşk bile olabilir.
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Astrolojide de durum çok farklı değil. Bazı burçlar var ki aşktan korkuyor, üstüne üstlük aşık olmamaya da adeta and içmiş.
O burçlardan ilki, sizlerin de tahmin edebileceği gibi Oğlaklar. Hayatlarında hedef odaklı olan Oğlak grubu, aşık olmadan önce güven duygusuna ve kuvvetli iletişime önem veriyor.
Başakları da unutmamak gerek tabii. Analitik zekalarıyla ön plana çıkan Başaklar, her zaman için yüksek standartlara sahip. Partner seçimlerinde de bu durum geçerli.
Peki ya Kovalar? Özgürlüğüne düşkün olan Kovalar, zaman zaman ilişkinin "çatısına" girmek istemezler.
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Akrepler her ne kadar duygusal olsalar da kendilerini genellikle koruma eğilimdeler. Bu sebeple "şıpsevdi" olmak hiç de onlara göre değil.
Yaylar da zor aşık olan burçlardan bir tanesi. Hayatlarında her ne kadar macerayı ve hareketliliği sevseler de uzun soluklu ilişkilerde bu durum geçerli değil.
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Koçlar en kolay aşık olanlar o zaman 😁
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