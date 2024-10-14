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Kendilerini mi Koruyorlar, Yoksa Duygusal mı Değiller? Aşık Olmaları En Zor Burçlar

Kendilerini mi Koruyorlar, Yoksa Duygusal mı Değiller? Aşık Olmaları En Zor Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 17:26

Aşık olmak bazı kişiler için zor ve sancılı bir süreç tabii. Bu durum bazı burçlar için de aslında geçerli. Hem yapıları gereği hem de güven problemleri sebebiyle aşık olmaları en zor burçlar hangileri? Her ne kadar aşık olmak isteseler de bazı engeller sebebiyle aşık olması en zor burçlara hep beraber bakalım...

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/a...
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Bazılarımız aşka biraz daha temkinli yaklaşabiliriz. Hatta ve hatta tek korumuz aşk bile olabilir.

Astrolojide de durum çok farklı değil. Bazı burçlar var ki aşktan korkuyor, üstüne üstlük aşık olmamaya da adeta and içmiş.

Astrolojide de durum çok farklı değil. Bazı burçlar var ki aşktan korkuyor, üstüne üstlük aşık olmamaya da adeta and içmiş.

O burçlardan ilki, sizlerin de tahmin edebileceği gibi Oğlaklar. Hayatlarında hedef odaklı olan Oğlak grubu, aşık olmadan önce güven duygusuna ve kuvvetli iletişime önem veriyor.

Bu sebeple de zor aşık oluyorlar anlayacağınız.

Başakları da unutmamak gerek tabii. Analitik zekalarıyla ön plana çıkan Başaklar, her zaman için yüksek standartlara sahip. Partner seçimlerinde de bu durum geçerli.

Yeni bir kişiye bağlanmadan önce stabilliğe ve uygunluğa da önem veriyorlar. Bu nedenle de birine aşık olabilmeleri epey bi' zaman alıyor.

Peki ya Kovalar? Özgürlüğüne düşkün olan Kovalar, zaman zaman ilişkinin "çatısına" girmek istemezler.

Duygusal bir bağlılıktan önce entelektüel bağlılığı önceleyen Kovalar, ilişkiler de biraz soğuk ve mesafeli gözükebilir. Bu da onları aşık olmaları zor bir burç grubu yapıyor.

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Akrepler her ne kadar duygusal olsalar da kendilerini genellikle koruma eğilimdeler. Bu sebeple "şıpsevdi" olmak hiç de onlara göre değil.

Akrepler her ne kadar duygusal olsalar da kendilerini genellikle koruma eğilimdeler. Bu sebeple "şıpsevdi" olmak hiç de onlara göre değil.

Güven inşa etmek onlar için her zaman öncelik. Bu sebeple de herhangi birine aşık olmaları kısa vadede çok zor.

Yaylar da zor aşık olan burçlardan bir tanesi. Hayatlarında her ne kadar macerayı ve hareketliliği sevseler de uzun soluklu ilişkilerde bu durum geçerli değil.

Kendi kişisel alanlarına olan düşkünlükleri sebebiyle Yayların aşık olma süreleri uzuyor. Bu sebeple kendileri 'aşık olmaları zor olan burçlar' kategorisinde.

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hayaldünyası

Koçlar en kolay aşık olanlar o zaman 😁

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