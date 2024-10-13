Nereden Nereye! Bir Döneme Damgasını Vuran Loni Willison'ın Yıldızlıktan Evsizliğe Uzanan Trajik Hikayesi
Nereden Nereye! Bir Döneme Damgasını Vuran Loni Willison'ın Yıldızlıktan Evsizliğe Uzanan Trajik Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
Sahil Güvenlik (Baywatch) filmiyle şöhret kazanan Jeremy Jackson ile olan evliliğiyle bilinen eski model Loni Willison, bir döneme damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Şu anda çöplerden yemek toplayarak sokaklarda kalan Willison'ın 2016 yılından bu yana evsiz olduğu biliniyor. Eski model Loni Willison'ın yıldızlıktan evsizliğe uzanan o trajik hikayesine gelin bir de beraber bakalım...
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"Hollywood rüyası" diye bir tabir var, bilirsiniz. İnsanların birçoğunda Hollywood'un bir parçası olma isteği az biraz bulunur.
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Şöhret ve zenginlik Hollywood'un çekici faktörlerinden bir tanesi, evet. Bazen "ana karakter" gibi görünmek içgüdüsel olarak bazılarımızın istediği yegane şeylerden biri olabiliyor.
Fakat Loni Willison'ın hikayesi aslında bunun tam tersini kanıtlayacak nitelikte. Şu anda 41 yaşında olan Willison, bir zamanların önde gelen modellerinden ve Hollywood figürlerinden bir tanesiydi.
2012 yılında Jeremy Jackson ile evlendikten sonra 2014 yılında yollarını ayıran çift, o dönemin de en dikkat çeken figürlerinden bir tanesiydi. Ayrıldıktan sonra kocasından şiddet gördüğünü dile getiren Willison, toparlanmasının üzerinden 2 ay geçtiğini dile getirmişti.
“Bana saldırdığında onu polise bildirmedim çünkü korkuyordum,” diye konuşmuştu.
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Ayrılık sonrası maddi olarak sıkıntı çeken Willison, başka bir yere taşınmıştı. Yeni evinde de hırsızlar tarafından soyulan Willison, sokaklarda kalmak zorunda olduğunu söyledi.
O zamanlar bu şekilde görüntülenmişti. 2019’da The Sun’a şunları da söyledi:
Ayrıca yasaklı madde kullandığı için zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Willison, kendisine Los Angeles'ta yardım teklif edildiğinde "Kimsenin bana vereceği bir şey yok. Burada yardım eden yok" ifadelerini kullanmıştı.
Eski model arkadaşı Kristin Rossetti, 2018’de Loni’yi sokaklardan kurtarmaya çalışmıştı. Eski modelin bir alışveriş arabasının altında uyurken çekilen fotoğraflarını gördükten sonra harekete geçti.
2016'dan bu yana evsiz olan Loni Willison'ın hala sokaklarda olduğu biliniyor.
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