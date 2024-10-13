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Nereden Nereye! Bir Döneme Damgasını Vuran Loni Willison'ın Yıldızlıktan Evsizliğe Uzanan Trajik Hikayesi

Nereden Nereye! Bir Döneme Damgasını Vuran Loni Willison'ın Yıldızlıktan Evsizliğe Uzanan Trajik Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 13:18

Sahil Güvenlik (Baywatch) filmiyle şöhret kazanan Jeremy Jackson ile olan evliliğiyle bilinen eski model Loni Willison, bir döneme damga vuran isimlerden bir tanesiydi. Şu anda çöplerden yemek toplayarak sokaklarda kalan Willison'ın 2016 yılından bu yana evsiz olduğu biliniyor. Eski model Loni Willison'ın yıldızlıktan evsizliğe uzanan o trajik hikayesine gelin bir de beraber bakalım...

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/celebrit...
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"Hollywood rüyası" diye bir tabir var, bilirsiniz. İnsanların birçoğunda Hollywood'un bir parçası olma isteği az biraz bulunur.

"Hollywood rüyası" diye bir tabir var, bilirsiniz. İnsanların birçoğunda Hollywood'un bir parçası olma isteği az biraz bulunur.

Şöhret ve zenginlik Hollywood'un çekici faktörlerinden bir tanesi, evet. Bazen "ana karakter" gibi görünmek içgüdüsel olarak bazılarımızın istediği yegane şeylerden biri olabiliyor.

Şöhret ve zenginlik Hollywood'un çekici faktörlerinden bir tanesi, evet. Bazen "ana karakter" gibi görünmek içgüdüsel olarak bazılarımızın istediği yegane şeylerden biri olabiliyor.

Fakat Loni Willison'ın hikayesi aslında bunun tam tersini kanıtlayacak nitelikte. Şu anda 41 yaşında olan Willison, bir zamanların önde gelen modellerinden ve Hollywood figürlerinden bir tanesiydi.

Fakat Loni Willison'ın hikayesi aslında bunun tam tersini kanıtlayacak nitelikte. Şu anda 41 yaşında olan Willison, bir zamanların önde gelen modellerinden ve Hollywood figürlerinden bir tanesiydi.

2012 yılında Jeremy Jackson ile evlendikten sonra 2014 yılında yollarını ayıran çift, o dönemin de en dikkat çeken figürlerinden bir tanesiydi. Ayrıldıktan sonra kocasından şiddet gördüğünü dile getiren Willison, toparlanmasının üzerinden 2 ay geçtiğini dile getirmişti.

2012 yılında Jeremy Jackson ile evlendikten sonra 2014 yılında yollarını ayıran çift, o dönemin de en dikkat çeken figürlerinden bir tanesiydi. Ayrıldıktan sonra kocasından şiddet gördüğünü dile getiren Willison, toparlanmasının üzerinden 2 ay geçtiğini dile getirmişti.

Bu sebeple modelliği bırakmak zorunda kaldığını dile getiren Loni Willison, ne spor yapabildiğini ne de ajanslara kabul edildiğini söylemişti.

“Bana saldırdığında onu polise bildirmedim çünkü korkuyordum,” diye konuşmuştu.

“Bana saldırdığında onu polise bildirmedim çünkü korkuyordum,” diye konuşmuştu.

“Duygusal olarak kötü bir dönemden geçiyordum ve Jeremy'nin hapse girmesini istemiyordum.”

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Ayrılık sonrası maddi olarak sıkıntı çeken Willison, başka bir yere taşınmıştı. Yeni evinde de hırsızlar tarafından soyulan Willison, sokaklarda kalmak zorunda olduğunu söyledi.

Ayrılık sonrası maddi olarak sıkıntı çeken Willison, başka bir yere taşınmıştı. Yeni evinde de hırsızlar tarafından soyulan Willison, sokaklarda kalmak zorunda olduğunu söyledi.

O zamanlar bu şekilde görüntülenmişti. 2019’da The Sun’a şunları da söyledi:

O zamanlar bu şekilde görüntülenmişti. 2019’da The Sun’a şunları da söyledi:

“Tek başıma yaşayabilirim. İhtiyacım olan her şey burada var. Kimse aslında beni umursamıyor ve onları görmek istemiyorum, onlar da beni görmek istemiyorlar.”

Ayrıca yasaklı madde kullandığı için zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Willison, kendisine Los Angeles'ta yardım teklif edildiğinde "Kimsenin bana vereceği bir şey yok. Burada yardım eden yok" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca yasaklı madde kullandığı için zor zamanlardan geçtiğini vurgulayan Willison, kendisine Los Angeles'ta yardım teklif edildiğinde "Kimsenin bana vereceği bir şey yok. Burada yardım eden yok" ifadelerini kullanmıştı.

O dönemler çöpten yemek yediği de biliniyordu.

Eski model arkadaşı Kristin Rossetti, 2018’de Loni’yi sokaklardan kurtarmaya çalışmıştı. Eski modelin bir alışveriş arabasının altında uyurken çekilen fotoğraflarını gördükten sonra harekete geçti.

Eski model arkadaşı Kristin Rossetti, 2018’de Loni’yi sokaklardan kurtarmaya çalışmıştı. Eski modelin bir alışveriş arabasının altında uyurken çekilen fotoğraflarını gördükten sonra harekete geçti.

Kristin, Loni'yi sokaklarda kucaklayıp bir otelde geceyi geçirmesi için ona yardımcı oldu. Ancak Daily Mail’in haberine göre, Loni ertesi sabah Kristin’e “yasaklı madde kullanmak” için gitmek istediğini söylemiş ve ücretsiz rehabilitasyon hizmeti tekliflerini reddetmişti. Aynı röportajda Loni, tek başına yaşadığı kiralık dairesinde elektrik akımına maruz kaldığını da iddia etmişti.

2016'dan bu yana evsiz olan Loni Willison'ın hala sokaklarda olduğu biliniyor.

2016'dan bu yana evsiz olan Loni Willison'ın hala sokaklarda olduğu biliniyor.

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