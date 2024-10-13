Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
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1. "Belki de problem benimdir..."
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2. "Hafta sonu geldi diye sevinirken tüm hafta sonu ben"
3. "Para mutluluğu satın alamaz dediklerinde ben"
4. "Ödemeyi onayladıktan sonra benim surat"
5. "Problemlerimle nasıl mı başa çıkıyorum?"
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6. "Gece yarısı su içmenin hissettirdiği"
7. "Her gün ben"
8. "Niye cevap vermediğimi sorduklarında ben"
9. "Yan masamdaki dedikoduyu dinlemiyormuş gibi yaparken"
10. "Mental çöküşten sonra ben"
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11. "İlk mesajı atmak böyle hissettiriyor"
12. "Videoda kendi sesimi duyunca ben"
13. "Güzel zaman geçirdikten sonra veda ederken"
14. "Yetişkinken hem para biriktirme hem de eğlenme şekli"
15. "'İstiyorsan sen de gelebilirsin' cümlesinin hissettirdiği"
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