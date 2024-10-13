Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım!