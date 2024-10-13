Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.10.2024 - 10:46

Türkiye'de olduğu gibi küreselde de Twitter'ı (X) adeta bir mizahşör gibi kullanan kişiler var. Peki bu hafta yabancıları en çok güldürmüş tweetler ve gönderiler hangileri? Yabancıları kahkahaya boğmuş o komik tweetlere gelin beraber bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Belki de problem benimdir..."

1. "Belki de problem benimdir..."
twitter.com

2. "Hafta sonu geldi diye sevinirken tüm hafta sonu ben"

2. "Hafta sonu geldi diye sevinirken tüm hafta sonu ben"
twitter.com

3. "Para mutluluğu satın alamaz dediklerinde ben"

3. "Para mutluluğu satın alamaz dediklerinde ben"
twitter.com

4. "Ödemeyi onayladıktan sonra benim surat"

4. "Ödemeyi onayladıktan sonra benim surat"
twitter.com

5. "Problemlerimle nasıl mı başa çıkıyorum?"

5. "Problemlerimle nasıl mı başa çıkıyorum?"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Gece yarısı su içmenin hissettirdiği"

6. "Gece yarısı su içmenin hissettirdiği"
twitter.com

7. "Her gün ben"

7. "Her gün ben"
twitter.com

8. "Niye cevap vermediğimi sorduklarında ben"

8. "Niye cevap vermediğimi sorduklarında ben"
twitter.com

9. "Yan masamdaki dedikoduyu dinlemiyormuş gibi yaparken"

9. "Yan masamdaki dedikoduyu dinlemiyormuş gibi yaparken"
twitter.com

10. "Mental çöküşten sonra ben"

10. "Mental çöküşten sonra ben"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "İlk mesajı atmak böyle hissettiriyor"

11. "İlk mesajı atmak böyle hissettiriyor"
twitter.com

12. "Videoda kendi sesimi duyunca ben"

12. "Videoda kendi sesimi duyunca ben"
twitter.com

13. "Güzel zaman geçirdikten sonra veda ederken"

13. "Güzel zaman geçirdikten sonra veda ederken"
twitter.com

14. "Yetişkinken hem para biriktirme hem de eğlenme şekli"

14. "Yetişkinken hem para biriktirme hem de eğlenme şekli"
twitter.com

15. "'İstiyorsan sen de gelebilirsin' cümlesinin hissettirdiği"

15. "'İstiyorsan sen de gelebilirsin' cümlesinin hissettirdiği"
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın