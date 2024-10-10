Eski Yemeksepeti CEO'su, Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem'i Fena Tiye Aldı: "Abi Kendine Gel..."
Eski Yemeksepeti CEO'su, Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem'i Fena Tiye Aldı: "Abi Kendine Gel..."
Bıktıran reklamlarıyla sık sık adından söz ettiren Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, geçtiğimiz günlerde 'Cehennemden geçiyorsan, yürümeye devam edeceksin' notuyla bir video paylaştı. Eski Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da Öktem'i tiye aldı.
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Martı'nın CEO'su Oğuz Alper Öktem, sık sık yaptığı mitinglerde ve paylaştığı videolarla gündeme geliyor.
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Hatırlarsanız geçtiğimiz Martı'nın scooterları toplatılmış, zarar gören scooterlerın fotoğrafını paylaşan Öktem ayrıca, "Görüntülerde mavi ve kırmızı Martıların kilitlerini keserek aldığınızı üzülerek görüyoruz. O kilitlerin tanesi 600 TL. Ziyan olan milli servetimiz, yazık keşke iş buraya gelmese" demişti.
Aylardır "davasını" sürdüren Öktem bu sefer de başka bir videosuyla gündeme geldi.
Winston Churchill'ın sözüyle birlikte "Umutsuzluğa kapılmayacaksın" notuyla paylaştığı videoda Öktem, "Cehennemden geçiyorsan, yürümeye devam edeceksin." vurgusu yaptı.
Eski Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da bu videoya ilginç bir yorum yaptı.
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"Arkadaşlar aranızda Alper’in yakın arkadaşı veya aile dostu falan varsa bir ‘Abi napıyorsun kendine gel’ der misiniz size zahmet. Ben derim de dinlemez sanki." dedi.
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