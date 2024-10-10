"Çirkin" Olduğu İçin Kimseyi Sevmeye Hakkı Olmadığını Söyleyen Kadın Yürekleri Burktu

Zaman zaman insanlar bizleri dış görünüşümüzden yargılasa da kendimizi sevmek ve kendimizle barışık olmak son derece önemli. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'çirkin' olduğu için çok üzüldüğünü ve kimseyi sevmeyi hak etmediğini düşündüğünü dile getirdi. Bu 'itiraf'ları görenlerin yürekleri burkuldu.

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