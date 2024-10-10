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"Çirkin" Olduğu İçin Kimseyi Sevmeye Hakkı Olmadığını Söyleyen Kadın Yürekleri Burktu

"Çirkin" Olduğu İçin Kimseyi Sevmeye Hakkı Olmadığını Söyleyen Kadın Yürekleri Burktu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 19:57

Zaman zaman insanlar bizleri dış görünüşümüzden yargılasa da kendimizi sevmek ve kendimizle barışık olmak son derece önemli. Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, 'çirkin' olduğu için çok üzüldüğünü ve kimseyi sevmeyi hak etmediğini düşündüğünü dile getirdi. Bu 'itiraf'ları görenlerin yürekleri burkuldu.

İşte detaylar!

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Toplumun güzellik algılarından dolayı insanların birbirini yargıladığına sık sık şahit oluyoruz. Hem erkek hem kadın bireyler bu nedenle zor durumlar yaşayabiliyorlar.

Bu konudan muzdarip olan bir kullanıcı ise "içimi dökmek istiyorum" notuyla "çirkin" olmanın dezavantajlarından bahsetti.

Bu konudan muzdarip olan bir kullanıcı ise "içimi dökmek istiyorum" notuyla "çirkin" olmanın dezavantajlarından bahsetti.
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"Çirkin olduğum için birini beğenmeye hakkım yokmuş gibi hissediyorum" diyen kullanıcı herkesin içini burktu.

"Çirkin olduğum için birini beğenmeye hakkım yokmuş gibi hissediyorum" diyen kullanıcı herkesin içini burktu.
twitter.com

Peki diğer kullanıcılar bu "itiraf" hakkında ne düşünüyor?

Peki diğer kullanıcılar bu "itiraf" hakkında ne düşünüyor?
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Buyurun beraber bakalım...

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