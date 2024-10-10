Wolverine'e Dönüşmek İçin Koluna Cıva Enjekte Eden Çocuğun Hayatı Sorgulatan Hikayesi

'Kendi kendine cıva enjeksiyonunun diğer olağandışı vakaları arasında, spor performansını güçlendireceğini düşünerek metalik cıva enjeksiyonu yapılan 14 yaşındaki bir boksör ve cıva enjeksiyonlarının cinsel güçleri iyileştireceğine inanan vakalar yer alıyor.' ifadeleri yer aldı.