Wolverine'e Dönüşmek İçin Koluna Cıva Enjekte Eden Çocuğun Hayatı Sorgulatan Hikayesi
Wolverine'e Dönüşmek İçin Koluna Cıva Enjekte Eden Çocuğun Hayatı Sorgulatan Hikayesi
Kaynak: https://euroweeklynews.com/2021/09/07...
2015 yılında 15 yaşında bir çocuk Marvel karakterlerinden Wolverine'e dönüşmek içn termometreyi kırıp koluna cıva enjekte etti. Apar topar hastaneye kaldırılan çocuk öncesinde yasaklı madde bağımlısı sanılsa da gerçek sonrasında açığa çıktı.
Hikayenin devamı, aşağıda!👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wolverine, Marvel dünyasının en sevilen karakterlerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz Marvel hayranları kendisini epey bi' seviyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fakat size birazdan anlatacağımız olay "Böyle sevgi olmaz olsun" dedirtecek cinsten.
Şimdi sizleri 2015 yılına götüreceğiz. 15 yaşında bir çocuk, Wolverine'e dönüşebilmek için kendisine üç kere cıva enjekte etmiş!
Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bu olaydan sonra hastaneye kaldırılan çocuk, önce uyuşturucu bağımlısı sanılıp psikiyatriye sevk edilse de durum çok daha farklıydı.
Cıva nedeniyle ön kolunda travma oluşan çocuk, onun haricinde gayet sağlıklı görünüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Psikiyatri merkezinde termometreyi kırıp kendisine cıva enjekte eden çocuk, Wolverine'e dönüşmek istediğini itiraf etti.
Soruşturmalar sonrasında çocuğun "süper kahraman dönüşme fikrinin" yeni olmadığı da ortaya çıktı. Öncesinde Örümcek Adam'a dönüşmek için de kasıtlı bir şekilde kendisine bir örümceğe bile ısırtmış!
Şimdi gelelim tekrardan cıva konusuna... Yapılan testlerin sonuçlarında cıvanın sadece deri altına enjekte edildiği, damarda olmadığı tespit edildi.
Doktorlar, cıvanın genellikle intihar vakalarında kullanıldığının da altını çizdi. Raporda,
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın