Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Wolverine'e Dönüşmek İçin Koluna Cıva Enjekte Eden Çocuğun Hayatı Sorgulatan Hikayesi

Wolverine'e Dönüşmek İçin Koluna Cıva Enjekte Eden Çocuğun Hayatı Sorgulatan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.10.2024 - 17:43

2015 yılında 15 yaşında bir çocuk Marvel karakterlerinden Wolverine'e dönüşmek içn termometreyi kırıp koluna cıva enjekte etti. Apar topar hastaneye kaldırılan çocuk öncesinde yasaklı madde bağımlısı sanılsa da gerçek sonrasında açığa çıktı.

Hikayenin devamı, aşağıda!👇

Kaynak: https://euroweeklynews.com/2021/09/07...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Wolverine, Marvel dünyasının en sevilen karakterlerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz Marvel hayranları kendisini epey bi' seviyor.

Wolverine, Marvel dünyasının en sevilen karakterlerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz Marvel hayranları kendisini epey bi' seviyor.

Fakat size birazdan anlatacağımız olay "Böyle sevgi olmaz olsun" dedirtecek cinsten.

Fakat size birazdan anlatacağımız olay "Böyle sevgi olmaz olsun" dedirtecek cinsten.

Şimdi sizleri 2015 yılına götüreceğiz. 15 yaşında bir çocuk, Wolverine'e dönüşebilmek için kendisine üç kere cıva enjekte etmiş!

Şimdi sizleri 2015 yılına götüreceğiz. 15 yaşında bir çocuk, Wolverine'e dönüşebilmek için kendisine üç kere cıva enjekte etmiş!

Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bu olaydan sonra hastaneye kaldırılan çocuk, önce uyuşturucu bağımlısı sanılıp psikiyatriye sevk edilse de durum çok daha farklıydı.

Sizlerin de tahmin edebileceği gibi bu olaydan sonra hastaneye kaldırılan çocuk, önce uyuşturucu bağımlısı sanılıp psikiyatriye sevk edilse de durum çok daha farklıydı.

Cıva nedeniyle ön kolunda travma oluşan çocuk, onun haricinde gayet sağlıklı görünüyordu.

Cıva nedeniyle ön kolunda travma oluşan çocuk, onun haricinde gayet sağlıklı görünüyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Psikiyatri merkezinde termometreyi kırıp kendisine cıva enjekte eden çocuk, Wolverine'e dönüşmek istediğini itiraf etti.

Psikiyatri merkezinde termometreyi kırıp kendisine cıva enjekte eden çocuk, Wolverine'e dönüşmek istediğini itiraf etti.

Muhtemelen çizgi romanlardaki cıva benzeri kanı sayesinde istediği zaman eriyip katılaşabilen Mercury ya da kemikleri adamantiumla kaplanmış Wolverine karakteri olmaya özenmişti.

Soruşturmalar sonrasında çocuğun "süper kahraman dönüşme fikrinin" yeni olmadığı da ortaya çıktı. Öncesinde Örümcek Adam'a dönüşmek için de kasıtlı bir şekilde kendisine bir örümceğe bile ısırtmış!

Soruşturmalar sonrasında çocuğun "süper kahraman dönüşme fikrinin" yeni olmadığı da ortaya çıktı. Öncesinde Örümcek Adam'a dönüşmek için de kasıtlı bir şekilde kendisine bir örümceğe bile ısırtmış!

Şimdi gelelim tekrardan cıva konusuna... Yapılan testlerin sonuçlarında cıvanın sadece deri altına enjekte edildiği, damarda olmadığı tespit edildi.

Şimdi gelelim tekrardan cıva konusuna... Yapılan testlerin sonuçlarında cıvanın sadece deri altına enjekte edildiği, damarda olmadığı tespit edildi.

Deri alındı yerine de kalın deri nakli yapıldı.

Doktorlar, cıvanın genellikle intihar vakalarında kullanıldığının da altını çizdi. Raporda,

Doktorlar, cıvanın genellikle intihar vakalarında kullanıldığının da altını çizdi. Raporda,

'Kendi kendine cıva enjeksiyonunun diğer olağandışı vakaları arasında, spor performansını güçlendireceğini düşünerek metalik cıva enjeksiyonu yapılan 14 yaşındaki bir boksör ve cıva enjeksiyonlarının cinsel güçleri iyileştireceğine inanan vakalar yer alıyor.' ifadeleri yer aldı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın