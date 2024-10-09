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Kadın Cinayetlerinin Suçunu Yine Kadınlara Yükleyen Kullanıcı İnfial Yarattı!

Kadın Cinayetlerinin Suçunu Yine Kadınlara Yükleyen Kullanıcı İnfial Yarattı!

Kadın Cinayetleri Kadına Şiddet
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 15:44

Kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte tüm Türkiye güncel durumu protesto ediyor. Bir X kullanıcısı ise kadın cinayetleriyle alakalı yaptığı yersiz paylaşımla gündeme oturdu. Çocukların 'psikopat' olmasını annenin iş hayatına bağlayan kullanıcı öfkelendirdi!

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Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hepimizi üzüyor. Sizler de takdir edersiniz ki insanlar bu konular üzerine araştırmalar yapıyor, statükoyu protesto ediyor.

Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hepimizi üzüyor. Sizler de takdir edersiniz ki insanlar bu konular üzerine araştırmalar yapıyor, statükoyu protesto ediyor.

Bu konu üzerinden tutarsız ve yersiz analizler yapmayan da yok değil. Bir X hesabı kadın cinayetlerinin suçunu yine kadınlara attı.

Bu konu üzerinden tutarsız ve yersiz analizler yapmayan da yok değil. Bir X hesabı kadın cinayetlerinin suçunu yine kadınlara attı.

Annelerin çocuklarına vakit ayırmadığı için 'psikopat' olduğunu dile getiren kullanıcı sosyal medyada infial yarattı.

Kullanıcılar "Peki baba nerede?" diyerek bu ilginç paylaşımı sorguladı.

Kullanıcılar "Peki baba nerede?" diyerek bu ilginç paylaşımı sorguladı.

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