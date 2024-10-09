Kadın Cinayetlerinin Suçunu Yine Kadınlara Yükleyen Kullanıcı İnfial Yarattı!

Kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte tüm Türkiye güncel durumu protesto ediyor. Bir X kullanıcısı ise kadın cinayetleriyle alakalı yaptığı yersiz paylaşımla gündeme oturdu. Çocukların 'psikopat' olmasını annenin iş hayatına bağlayan kullanıcı öfkelendirdi!