Kadın Cinayetlerinin Suçunu Yine Kadınlara Yükleyen Kullanıcı İnfial Yarattı!
Kadın Cinayetlerinin Suçunu Yine Kadınlara Yükleyen Kullanıcı İnfial Yarattı!
Kadın cinayetlerinin artmasıyla birlikte tüm Türkiye güncel durumu protesto ediyor. Bir X kullanıcısı ise kadın cinayetleriyle alakalı yaptığı yersiz paylaşımla gündeme oturdu. Çocukların 'psikopat' olmasını annenin iş hayatına bağlayan kullanıcı öfkelendirdi!
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Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hepimizi üzüyor. Sizler de takdir edersiniz ki insanlar bu konular üzerine araştırmalar yapıyor, statükoyu protesto ediyor.
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Bu konu üzerinden tutarsız ve yersiz analizler yapmayan da yok değil. Bir X hesabı kadın cinayetlerinin suçunu yine kadınlara attı.
Kullanıcılar "Peki baba nerede?" diyerek bu ilginç paylaşımı sorguladı.
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