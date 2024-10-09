Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Horlama Şikayetiyle Gittiği Doktordan Korkutucu Gerçekleri Öğrenen Adamın Hayatı Cehenneme Döndü

Horlama Şikayetiyle Gittiği Doktordan Korkutucu Gerçekleri Öğrenen Adamın Hayatı Cehenneme Döndü

horlama Uyku
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 13:02

Jim isimli 54 yaşında bir adam, horlama şikayetiyle doktora gitti. Fakat 10 saatlik uyku süresi boyunca 617 defa nefesinin durduğunu öğrendikten sonra makineyle uyumaya başladı. Uyku apnesiyle birlikte başka rahatsızlıklara sahip olduğunu öğrenen adamın trajik hikayesine hep beraber bakalım...

Not: Bazı görseller temsilidir.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Horlama günümüzde bazı kişilerde görülebiliyor. Horlamanın şiddeti ise bazı sağlık durumlarına işaret edebiliyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde Jim isimli bir adam, horlama şikayetiyle gittiği doktordan şok edici şeyler duyarak döndü.

Fakat geçtiğimiz günlerde Jim isimli bir adam, horlama şikayetiyle gittiği doktordan şok edici şeyler duyarak döndü.

Jim'in 10 saatlik uykusu sırasında doktorlar, 11 saniyeden 2 dakika 16 saniyeye kadar değişen 617 nefes durması kaydetti.

Jim'in 10 saatlik uykusu sırasında doktorlar, 11 saniyeden 2 dakika 16 saniyeye kadar değişen 617 nefes durması kaydetti.

Adamın Obstrüktif uyku apnesine sahip olduğu ortaya çıktı. Bu apne türü yorgunluk, ruh hali değişiklikleri ve baş ağrısına neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir ve felç riskini artırabilir.

Jim, on yılı aşkın süredir uyurken ağız ve burnunun üzerine takılan bir maske aracılığıyla hafif hava pompalayan bir CPAP cihazıyla uyumak zorunda.

Jim, on yılı aşkın süredir uyurken ağız ve burnunun üzerine takılan bir maske aracılığıyla hafif hava pompalayan bir CPAP cihazıyla uyumak zorunda.

Cihaz, hava yollarının daralmasını önleyerek nefes almayı iyileştirmeyi ve uyku kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Jim, "Gece yarısı yatıp sabah dörtte kalkardım, bu benim doğal biyolojik saatimdi. Hiç yorgun hissetmezdim. Makineyi kullanmam gerektiğini öğrendiğimde farkı anladım," diyor.

Jim, "Gece yarısı yatıp sabah dörtte kalkardım, bu benim doğal biyolojik saatimdi. Hiç yorgun hissetmezdim. Makineyi kullanmam gerektiğini öğrendiğimde farkı anladım," diyor.

Makinenin ona daha derin ve dinlendirici bir uyku sağladığını, dış seslerin de onu rahatsız etmediğini ekliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Teşhisinden birkaç yıl sonra Jim, kalbin büyüyüp kanı etkili bir şekilde pompalayamamasıyla karakterize edilen "terminal dilate kardiyomiyopatiye" sahip olduğunu öğrendi. "Açıkçası, uyku apnesinin kalbimdeki baskıyı artırdığını ve bu yüzden kalbimin büyüdüğüne inanıyorum," diyor.

'Kalbim önemli ölçüde büyüdü ve iyileştirilemiyor, bu yüzden kalbime pil takıldı. Gece boyunca sürekli nefes duruyorsanız, kalp aşırı bir şekilde çalışıyor. Bunun nedeninin bu olduğunu gerçekten düşünüyorum, çünkü doktorlar bunun için hiçbir gerçek neden bulamadı.'

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın