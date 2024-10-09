Horlama Şikayetiyle Gittiği Doktordan Korkutucu Gerçekleri Öğrenen Adamın Hayatı Cehenneme Döndü

'Kalbim önemli ölçüde büyüdü ve iyileştirilemiyor, bu yüzden kalbime pil takıldı. Gece boyunca sürekli nefes duruyorsanız, kalp aşırı bir şekilde çalışıyor. Bunun nedeninin bu olduğunu gerçekten düşünüyorum, çünkü doktorlar bunun için hiçbir gerçek neden bulamadı.'