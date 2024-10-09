Horlama Şikayetiyle Gittiği Doktordan Korkutucu Gerçekleri Öğrenen Adamın Hayatı Cehenneme Döndü
Horlama Şikayetiyle Gittiği Doktordan Korkutucu Gerçekleri Öğrenen Adamın Hayatı Cehenneme Döndü
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Jim isimli 54 yaşında bir adam, horlama şikayetiyle doktora gitti. Fakat 10 saatlik uyku süresi boyunca 617 defa nefesinin durduğunu öğrendikten sonra makineyle uyumaya başladı. Uyku apnesiyle birlikte başka rahatsızlıklara sahip olduğunu öğrenen adamın trajik hikayesine hep beraber bakalım...
Not: Bazı görseller temsilidir.
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Horlama günümüzde bazı kişilerde görülebiliyor. Horlamanın şiddeti ise bazı sağlık durumlarına işaret edebiliyor.
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Fakat geçtiğimiz günlerde Jim isimli bir adam, horlama şikayetiyle gittiği doktordan şok edici şeyler duyarak döndü.
Jim'in 10 saatlik uykusu sırasında doktorlar, 11 saniyeden 2 dakika 16 saniyeye kadar değişen 617 nefes durması kaydetti.
Jim, on yılı aşkın süredir uyurken ağız ve burnunun üzerine takılan bir maske aracılığıyla hafif hava pompalayan bir CPAP cihazıyla uyumak zorunda.
Jim, "Gece yarısı yatıp sabah dörtte kalkardım, bu benim doğal biyolojik saatimdi. Hiç yorgun hissetmezdim. Makineyi kullanmam gerektiğini öğrendiğimde farkı anladım," diyor.
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Teşhisinden birkaç yıl sonra Jim, kalbin büyüyüp kanı etkili bir şekilde pompalayamamasıyla karakterize edilen "terminal dilate kardiyomiyopatiye" sahip olduğunu öğrendi. "Açıkçası, uyku apnesinin kalbimdeki baskıyı artırdığını ve bu yüzden kalbimin büyüdüğüne inanıyorum," diyor.
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