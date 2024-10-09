Hindistan'da İneğin Kutsal Sayılmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep
Hindistan'da İneğin Kutsal Sayılmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep
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Hindistan sokaklarından ineklerin rahatça gezdiğini, çevreye dışkılasalar bile halkın bundan rahatsız olmadığını biliyoruz.
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Peki inekler Hintliler için neden kutsaldır? Başka bir hayvan değil de neden inek?
İnek gübresi kırsal kesimde yakıt olarak kullanılırken, gübreleme ve dezenfektan amacıyla da değerlendirildi.
Hintliler ineklere saygı da duyuyorlar. Peki bunun sebebi ne?
Eski Hintliler, dağlarda ve yaylalarda etle beslenirken, ovaya yerleştiklerinde vejetaryen bir yaşam tarzı benimsemeye başladılar.
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Batı kültüründe evcil hayvan sahibi olmak, bazı açılardan Hintlilerin inek beslemesiyle benzerdir.
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