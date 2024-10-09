Hindistan'da İneğin Kutsal Sayılmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep

Batı ülkelerinde köpek, kedi ve at eti yenmez, çünkü bu hayvanlar insanlarla yakın bir bağ kurar ve onları yemek, bir insanı öldürmek kadar korkunç kabul edilir. Benzer şekilde, birçok Hintli de inekleriyle özel bir bağ kurmuştur, bu yüzden onları bir besin kaynağı olarak görmek zordur.