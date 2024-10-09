Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Hindistan'da İneğin Kutsal Sayılmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep

Hindistan'da İneğin Kutsal Sayılmasının Arkasında Yatan İlginç Sebep

Hindistan
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
09.10.2024 - 11:25

Hinduizm yıllar boyu ilgi çeken konulardan biri olmuştur. Hindistan'da yaşayan insanların da ineklere değer verdiğini göz önüne alırsak inekler Hindistan halkı için büyük önem taşıyor. Peki inekler Hintiler için neden bu kadar kutsal? Hintiler neden ineklere bu kadar önem veriyor?

Anlattık!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hindistan sokaklarından ineklerin rahatça gezdiğini, çevreye dışkılasalar bile halkın bundan rahatsız olmadığını biliyoruz.

Hindistan sokaklarından ineklerin rahatça gezdiğini, çevreye dışkılasalar bile halkın bundan rahatsız olmadığını biliyoruz.

Peki inekler Hintliler için neden kutsaldır? Başka bir hayvan değil de neden inek?

Peki inekler Hintliler için neden kutsaldır? Başka bir hayvan değil de neden inek?

İnekler Hindistan’da sadece temel ihtiyaçları karşılamaz, aynı zamanda dini açıdan da büyük bir öneme sahiptir. Eski çağlardan beri Hintliler, ineklerden elde edilen süt, gübre ve idrar gibi ürünleri hem yiyecek hem de temizlik amacıyla kullanmışlardır.

İnek gübresi kırsal kesimde yakıt olarak kullanılırken, gübreleme ve dezenfektan amacıyla da değerlendirildi.

İnek gübresi kırsal kesimde yakıt olarak kullanılırken, gübreleme ve dezenfektan amacıyla da değerlendirildi.

Hindu kutsal metinlerinde ise süt ve süt ürünleri en değerli gıdalar arasında sayılır ve meditasyon sırasında sakinleşmeye yardımcı olduğu düşünülür. Ayrıca, Yajna ateş töreninde ghee yani sadeyağ inek sütünden elde edilip kullanılır, bu da inekleri kutsal kılan etkenlerden biridir.

Hintliler ineklere saygı da duyuyorlar. Peki bunun sebebi ne?

Hintliler ineklere saygı da duyuyorlar. Peki bunun sebebi ne?

Hindistan sokaklarında sıkça rastlayabileceğiniz inekler, hiç kimseye tehdit oluşturmaz ve sessizce dolaşır. Hindu inancında, inekler hoşgörü, sabır ve sakinliği simgeler. Bu özelliklerinden dolayı inekler iyiliğin ve Dharma’nın (doğal düzenin) temsilcisi olarak kabul edilir. Ayrıca, bir ineğin yavrularına duyduğu sevgi de takdir edilir.

Eski Hintliler, dağlarda ve yaylalarda etle beslenirken, ovaya yerleştiklerinde vejetaryen bir yaşam tarzı benimsemeye başladılar.

Eski Hintliler, dağlarda ve yaylalarda etle beslenirken, ovaya yerleştiklerinde vejetaryen bir yaşam tarzı benimsemeye başladılar.

Ganj Nehri kıyısındaki şehirlerde nüfus arttıkça, vejetaryen beslenmenin yiyecek bulma sorunlarını azalttığını fark ettiler. Şehirleşmeyle birlikte mezbahaların yarattığı çevre kirliliği büyük bir sorun haline gelmişti ancak et yememe geleneği bu kirliliği önlemeye yardımcı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Batı kültüründe evcil hayvan sahibi olmak, bazı açılardan Hintlilerin inek beslemesiyle benzerdir.

Batı kültüründe evcil hayvan sahibi olmak, bazı açılardan Hintlilerin inek beslemesiyle benzerdir.

Batı ülkelerinde köpek, kedi ve at eti yenmez, çünkü bu hayvanlar insanlarla yakın bir bağ kurar ve onları yemek, bir insanı öldürmek kadar korkunç kabul edilir. Benzer şekilde, birçok Hintli de inekleriyle özel bir bağ kurmuştur, bu yüzden onları bir besin kaynağı olarak görmek zordur.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın