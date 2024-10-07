Çöp Toplamaya Çıkmış: 80 Yaşındaki Kadının Domuz Sanılarak Öldürülmesi İnfial Yarattı
Çöp Toplamaya Çıkmış: 80 Yaşındaki Kadının Domuz Sanılarak Öldürülmesi İnfial Yarattı
Geçtiğimiz günlerde 80 yaşındaki Senem Ç. isimli bir kadın, gece geç saatlerde çöp toplamak için bahçeye girdi. Çalıların arasından gelen sesi 'domuz' sanan 50 yaşındaki S.B., Senem Ç.'yi silah kullanma suretiyle öldürdü. Bu trajik olay sosyal medyada infial yarattı.
Kaynak: NTV
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Senem Ç. isimli 80 yaşında bir kadın, Zonguldak'ta gece geç saatlerde çöp toplamaya çıktığı sırada vurularak hayatını kaybetti.
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NTV'nin haberine göre, fındık bahçesinden gelen seslerin "domuzlardan kaynaklandığını" sandığı için vurduğunu söyleyen 50 yaşındaki S.B. adliyeye sevk edilmişti.
Sosyal medya kullanıcıları, 80 yaşındaki kadının satılık malzeme bulabilmek için çöp toplamak zorunda kalmasına öfkelendi. Yorumlardan birkaçına beraber bakalım.👇
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