Çöp Toplamaya Çıkmış: 80 Yaşındaki Kadının Domuz Sanılarak Öldürülmesi İnfial Yarattı

Geçtiğimiz günlerde 80 yaşındaki Senem Ç. isimli bir kadın, gece geç saatlerde çöp toplamak için bahçeye girdi. Çalıların arasından gelen sesi 'domuz' sanan 50 yaşındaki S.B., Senem Ç.'yi silah kullanma suretiyle öldürdü. Bu trajik olay sosyal medyada infial yarattı.

Kaynak: NTV