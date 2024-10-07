Ünlü Astrolog Aygül Aydın 2025 Yılı İçin Uyardı: "Toplumun Çöküşü En Üst Seviyeye Ulaşacak"

Köşe yazılarıyla da bildiğimiz gazeteci ve astrolog Aygül Aydın, 2025 yılı için tüm herkesi uyardı. Gönderisinde '2025 yılı için planlarınızı yapın. Toplumun çöküşü en üst seviyeye ulaşacak' diyen Aydın gündem oldu.

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