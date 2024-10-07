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Ünlü Astrolog Aygül Aydın 2025 Yılı İçin Uyardı: "Toplumun Çöküşü En Üst Seviyeye Ulaşacak"

Ünlü Astrolog Aygül Aydın 2025 Yılı İçin Uyardı: "Toplumun Çöküşü En Üst Seviyeye Ulaşacak"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 21:02

Köşe yazılarıyla da bildiğimiz gazeteci ve astrolog Aygül Aydın, 2025 yılı için tüm herkesi uyardı. Gönderisinde '2025 yılı için planlarınızı yapın. Toplumun çöküşü en üst seviyeye ulaşacak' diyen Aydın gündem oldu.

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2024 yılı bazılarımız için göz açıp kapayıncaya kadar geçti. 3 ay sonra 2025' gireceğiz. Bu yıl bazılarımız için iyi bazılarımız için de kötü tecrübelere sahne oldu.

Peki şimdi ne yapacağız? Yeni yıl için planlarımız var mı? Astrologlar bu konuda tavsiyeler veriyor.

Bu isimlerden bir tanesi de yazar, gazeteci ve astrolog Aygül Aydın idi. Kendisi resmi hesabında yeni yıl için bazı tavsiyelerde bulundu.

Bu isimlerden bir tanesi de yazar, gazeteci ve astrolog Aygül Aydın idi. Kendisi resmi hesabında yeni yıl için bazı tavsiyelerde bulundu.

"2025 yılı için planlarınızı yapın. Toplumun çöküşü en üst seviyeye ulaşacak. Yaşanan anormallikler artık hayatımızın normal bir parçası haline geldi..."

"2025 yılı için planlarınızı yapın. Toplumun çöküşü en üst seviyeye ulaşacak. Yaşanan anormallikler artık hayatımızın normal bir parçası haline geldi..."

"En iyi seçenek, bireysel bilinçlenmeyle önlemler alıp, daha izole bir yaşam tarzını benimsemek.Spor yapın, eğitimler alın,dil öğrenin ve ortaklık çalışmalarda iyi sınırlar belirleyin."

"En iyi seçenek, bireysel bilinçlenmeyle önlemler alıp, daha izole bir yaşam tarzını benimsemek.Spor yapın, eğitimler alın,dil öğrenin ve ortaklık çalışmalarda iyi sınırlar belirleyin."
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Aygül Aydın'ın açıklamalarına kullanıcılardan farklı yorumlar geldi👇

Aygül Aydın'ın açıklamalarına kullanıcılardan farklı yorumlar geldi👇
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