Takdir Topladı: Müzik Topluluğu Listenary, Kadınları Objeleştiren Şarkıcıları Desteklemeyeceğini Açıkladı

Sosyal medyada yaptıkları müzik önerileri ile bildiğimiz popüler müzik topluluğu Listenary, son günlerde herkesi derinden üzen kadın cinayetlerine ithafen yeni bir karar aldığını açıkladı. Listenary yaptığı açıklamada, 'Kadın bedenini metalaştıran ve şiddeti teşvik eden içeriklere sahip şarkıları ve bu şarkıların popülizminden gelir elde eden 'yapımcıları ve müzisyenleri' desteklemeyeceğiz.' dedi.

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