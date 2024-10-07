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Takdir Topladı: Müzik Topluluğu Listenary, Kadınları Objeleştiren Şarkıcıları Desteklemeyeceğini Açıkladı

Takdir Topladı: Müzik Topluluğu Listenary, Kadınları Objeleştiren Şarkıcıları Desteklemeyeceğini Açıkladı

Kadın Cinayetleri
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
07.10.2024 - 18:02

Sosyal medyada yaptıkları müzik önerileri ile bildiğimiz popüler müzik topluluğu Listenary, son günlerde herkesi derinden üzen kadın cinayetlerine ithafen yeni bir karar aldığını açıkladı. Listenary yaptığı açıklamada, 'Kadın bedenini metalaştıran ve şiddeti teşvik eden içeriklere sahip şarkıları ve bu şarkıların popülizminden gelir elde eden 'yapımcıları ve müzisyenleri' desteklemeyeceğiz.' dedi.

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Kadın cinayetlerinin son yıllarda artmasıyla birlikte hepimiz derin bir üzüntü yaşıyoruz.

Kadın cinayetlerinin son yıllarda artmasıyla birlikte hepimiz derin bir üzüntü yaşıyoruz.

Kamuoyu da dahil olmak üzere her kesimden insanlar protesto ediyor ve hayatını kaybeden kadınların sesi olmaya çalışıyor.

Kamuoyu da dahil olmak üzere her kesimden insanlar protesto ediyor ve hayatını kaybeden kadınların sesi olmaya çalışıyor.

Ataerkil zihniyetin baskın olduğu toplumlarda kadınların aşağılandığına ve küçük görüldüğüne şahit oluyoruz. Toksik maskülenlik ise bu durumu daha da körüklüyor.

Ataerkil zihniyetin baskın olduğu toplumlarda kadınların aşağılandığına ve küçük görüldüğüne şahit oluyoruz. Toksik maskülenlik ise bu durumu daha da körüklüyor.

Ataerkil zihniyeti protesto eden topluluklardan biri de sosyal mecralarda her tarzda şarkı önerileri paylaşan Listenary oldu.

Ataerkil zihniyeti protesto eden topluluklardan biri de sosyal mecralarda her tarzda şarkı önerileri paylaşan Listenary oldu.

Paylaştıkları açıklamada,

Paylaştıkları açıklamada,

'Kadın bedenini metalaştıran ve şiddeti teşvik eden içeriklere sahip şarkıları ve bu şarkıların popülizminden gelir elde eden 'yapımcıları ve müzisyenleri' desteklemeyeceğiz.

Diğer müzik platformlarını da aynı duyarlılığı göstermeye ve bu tutumu desteklemeye davet ediyoruz. 

Saygılarımızla, bilgilerinize sunarız.' ifadeleri kullanıldı.

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