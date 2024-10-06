Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da bir sürü mizahşör var. Bu kişiler paylaştıkları gönderilerle ve tweetlerle görenleri tam anlamıyla kahkahaya boğuyor. Bu hafta dünya çapında en çok güldüren tweetler hangileriydi?
Hazırsanız, başlayalım👇
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1. "Acıkmadın sadece sıkıldın. Şimdi kapağı kapat"
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2. "Sinirlenmediğimi söylediğim halde ben"
3. "Faturamı görüntüleyince ben"
4. "Bu hafta sonu kiramın tadını çıkarırken ben"
5. "Genç yaşımda bel ağrısıyla cebelleşirken ben"
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6. "Birisi sizin adını bildiği halde siz onun adını bilmeyince"
7. "Rahatsız olduğumda mimiklerimi gizleyemediğim için ben"
8. "Sırtımın ihtiyacı olan şey"
9. "Kargonuz yola çıkmıştır bildirimini görünce ben"
10. "Bir diziyi beğendiğimde ben"
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11. "Saç ve makyaj olmadan kıyafet denediğimde ben"
14. "İşe gitmek için evden ayrılırken yatağıma son kez bakıyorum"
15. "Yine hiç mesaj almadan uyandım"
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