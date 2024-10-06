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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 15:05

Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da bir sürü mizahşör var. Bu kişiler paylaştıkları gönderilerle ve tweetlerle görenleri tam anlamıyla kahkahaya boğuyor. Bu hafta dünya çapında en çok güldüren tweetler hangileriydi?

Hazırsanız, başlayalım👇

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1. "Acıkmadın sadece sıkıldın. Şimdi kapağı kapat"

1. "Acıkmadın sadece sıkıldın. Şimdi kapağı kapat"
twitter.com

2. "Sinirlenmediğimi söylediğim halde ben"

2. "Sinirlenmediğimi söylediğim halde ben"
twitter.com

3. "Faturamı görüntüleyince ben"

3. "Faturamı görüntüleyince ben"
twitter.com

4. "Bu hafta sonu kiramın tadını çıkarırken ben"

4. "Bu hafta sonu kiramın tadını çıkarırken ben"
twitter.com

5. "Genç yaşımda bel ağrısıyla cebelleşirken ben"

5. "Genç yaşımda bel ağrısıyla cebelleşirken ben"
twitter.com
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6. "Birisi sizin adını bildiği halde siz onun adını bilmeyince"

6. "Birisi sizin adını bildiği halde siz onun adını bilmeyince"
twitter.com

7. "Rahatsız olduğumda mimiklerimi gizleyemediğim için ben"

7. "Rahatsız olduğumda mimiklerimi gizleyemediğim için ben"
twitter.com

8. "Sırtımın ihtiyacı olan şey"

8. "Sırtımın ihtiyacı olan şey"
twitter.com

9. "Kargonuz yola çıkmıştır bildirimini görünce ben"

9. "Kargonuz yola çıkmıştır bildirimini görünce ben"
twitter.com

10. "Bir diziyi beğendiğimde ben"

10. "Bir diziyi beğendiğimde ben"
twitter.com
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11. "Saç ve makyaj olmadan kıyafet denediğimde ben"

11. "Saç ve makyaj olmadan kıyafet denediğimde ben"
twitter.com

12. "Yine bir erkekle konuşurken gülümsemeye başladım"

13. "İhtiyacım olan bir şeye para harcadığımda ben"

14. "İşe gitmek için evden ayrılırken yatağıma son kez bakıyorum"

14. "İşe gitmek için evden ayrılırken yatağıma son kez bakıyorum"
twitter.com

15. "Yine hiç mesaj almadan uyandım"

15. "Yine hiç mesaj almadan uyandım"
twitter.com

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