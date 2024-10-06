Restoranına Kuymak Yiyen Ronaldo Heykeli Yaptıran İşletme Sahibi "Bunu da Başka Ülkeye Kaptırmadık" Dedirtti
Restoranına Kuymak Yiyen Ronaldo Heykeli Yaptıran İşletme Sahibi "Bunu da Başka Ülkeye Kaptırmadık" Dedirtti
Futboldaki başarılarıyla göz kamaştıran Cristiano Ronaldo hem dünya çapında hem de ülkemizde sevilen figürlerden bir tanesi. Trabzon'da bir işletme sahibi, Uzungöl manzarasına karşı kuymak yiyen Ronaldo heykeli yaptırarak bu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Heykeli görenler gerçekliği karşısında uzaklara daldı.
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Futbolcu Cristiano Ronaldo'yu futboldaki başarılarıyla tanıyoruz. Yıllar içerisindeki başarılarıyla camiasının adeta ikonu haline gelen Ronaldo'yu hem spor hem de magazin camiası konuşuyor.
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Fakat Ronaldo'yu daha önce hiç böyle görmemiştiniz. Trabzon'da bir işletme sahibi, işletmesine Ronaldo'nun balmumu heykelini yaptırdı.
Heykel deyip geçmeyin. Çünkü Ronaldo'yu Uzungöl manzarasına karşı kuymak yerken ilk defa görüyoruz.
Bu heykel için yaklaşık 400 bin TL harcadığını söyleyen işletme sahibi, "Ronaldo'ya bir kuymak ısmarlamak isteriz" demeyi de ihmal etmedi.
Diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma?
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Siz nasıl buldunuz bu heykeli?
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