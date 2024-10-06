Restoranına Kuymak Yiyen Ronaldo Heykeli Yaptıran İşletme Sahibi "Bunu da Başka Ülkeye Kaptırmadık" Dedirtti

Futboldaki başarılarıyla göz kamaştıran Cristiano Ronaldo hem dünya çapında hem de ülkemizde sevilen figürlerden bir tanesi. Trabzon'da bir işletme sahibi, Uzungöl manzarasına karşı kuymak yiyen Ronaldo heykeli yaptırarak bu sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Heykeli görenler gerçekliği karşısında uzaklara daldı.