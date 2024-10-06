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Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlerin Gözlerini Kan Çanağına Döndüren Kişiler

Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlerin Gözlerini Kan Çanağına Döndüren Kişiler

Instagram
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.10.2024 - 10:33

Instagram'da paylaşılan photoshoplu fotoğraflara hepimiz şahit oluyoruz. Fakat bazı fotoğraflar var ki görenlerin gözlerini kanatıp adeta hayatı sorgulatıyor desek abartmayız. Gelin, fotoğraflarıyla hayatı sorgulatan o kişilere hep beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Bardağı da yamultmadık demeyiz artık!

2. Bardağı da yamultmadık demeyiz artık!

3. Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?

3. Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?

4. 👇

4. 👇

5. Böyle bir fiziğin imkanı yok.

5. Böyle bir fiziğin imkanı yok.
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6. "Eylül ayının uzunluk"

6. "Eylül ayının uzunluk"

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

8. Yok artık ama!

8. Yok artık ama!
8. Yok artık ama!

9. Organları nerede?

9. Organları nerede?

10. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu"

10. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu"
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11. "Ablam sence olmuş mu bu?"

11. "Ablam sence olmuş mu bu?"

12. Sebebi neydi ki?

12. Sebebi neydi ki?

13. Harley Quinn sakın görmesin bunu.

13. Harley Quinn sakın görmesin bunu.

14. Kabus gibi bir çalışma olmuş!

14. Kabus gibi bir çalışma olmuş!

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

15. Siz neler düşünüyorsunuz?

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