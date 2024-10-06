Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlerin Gözlerini Kan Çanağına Döndüren Kişiler
Paylaştıkları Photoshoplu Fotoğraflarla Görenlerin Gözlerini Kan Çanağına Döndüren Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da paylaşılan photoshoplu fotoğraflara hepimiz şahit oluyoruz. Fakat bazı fotoğraflar var ki görenlerin gözlerini kanatıp adeta hayatı sorgulatıyor desek abartmayız. Gelin, fotoğraflarıyla hayatı sorgulatan o kişilere hep beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
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2. Bardağı da yamultmadık demeyiz artık!
3. Bunların ikisi aynı kişi mi şimdi?
4. 👇
5. Böyle bir fiziğin imkanı yok.
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6. "Eylül ayının uzunluk"
7. Nasıl yani?
8. Yok artık ama!
9. Organları nerede?
10. "Nitelikli dolandırıcılık resmen bu"
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11. "Ablam sence olmuş mu bu?"
12. Sebebi neydi ki?
13. Harley Quinn sakın görmesin bunu.
14. Kabus gibi bir çalışma olmuş!
15. Siz neler düşünüyorsunuz?
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