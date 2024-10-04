Daha Önce Hiç Takısı Olmamış Anneannelerine Altın Bilezik Hediye Eden Aile Herkesi Yumuşacık Etti
Daha Önce Hiç Takısı Olmamış Anneannelerine Altın Bilezik Hediye Eden Aile Herkesi Yumuşacık Etti
Geçtiğimiz günlerde bir X kullanıcısı, 86 yaşında daha önce hiç takısı olmamış anneannesine altın bilezik aldığını dile getirdi. Bu olayı gören kullanıcılar ise adeta yumuşacık oldu.
İşte detaylar...
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Yaşlı insanlara yardım etmek iyi hissettiriyor. Sizler de takdir edersiniz biz de o yaşlara geldiğimizde mutlu ve huzurlu hissetmek isteyebiliriz.
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Bir kullanıcı daha önce hiç altını olmamış 86 yaşındaki anneannesine altın aldığını dile getirdi. O fotoğrafı görenler adeta yumuşacık oldu.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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