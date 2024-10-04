Düğüne Günler Kala Nişanlısı Tarafından Terk Edilen Kadının İlham Verici Hikayesi: "Öz Güvenim Arttı"
Düğüne Günler Kala Nişanlısı Tarafından Terk Edilen Kadının İlham Verici Hikayesi: "Öz Güvenim Arttı"
Kaynak: https://nypost.com/2024/09/30/lifesty...
Her ne kadar terk edilmek bazı ilişkilerin dinamiğinde olsa da Lauren isimli bir kadın düğüne günler kala nişanlısı tarafından yarı yolda bırakıldı. Fakat bu sürecin kendisine iyi geldiğini dile getirerek 'özgürleştiğini' söyleyen Lauren, birçok kişiye ilham kaynağı oldu.
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Terk edilmek başımıza gelmesini istemediğimiz şeylerden bir tanesi. Sanki yıllardır tanıyormuş gibi hissettiğiniz biriyle sıradan bir günde iki yabancıya dönüşmeniz an meselesi.
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Flörtünüz sizi terk ettiğinde bu durum belki normal karşılanabilir ama... Lauren'in yaşadıkları "düşman başına" dedirtecek cinsten. Düğüne günler kala nişanlısı tarafından terk edildi.
Fakat Lauren yine de pes etmedi. Depresyona girmek yerine gelinliğini giydi ve hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etti.
“Dışarı çıktığımda 'Önemli değil' dedim. Herkes bana bakıyor ve gülümsüyordu. “Bazıları 'tebrikler' dedi ama ben umursamadım bile. Sadece 'teşekkürler' dedim. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum” dedi.
“Şu anda ilişkimde olduğumdan daha mutluyum. Son bir yıl boyunca kendime güvenim çok arttı.”
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