Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ekim Ayında Negatif Enerjiye Veda Ediyoruz: Hayatına Yeni Bir Başlangıç Yapacak Burçlar

Ekim Ayında Negatif Enerjiye Veda Ediyoruz: Hayatına Yeni Bir Başlangıç Yapacak Burçlar

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 22:03

Bazı burçlar son zamanlarda üzerlerinde hiç gitmeyeceklerini hissettikleri yükler hissedebilir. Fakat bu ekim ayı iki burç için yepyeni bir sayfa açmak için harika bir fırsat! Peki ekim ayında hangi burçlar refaha erecek?

Göz atalım👇

Kaynak: https://parade.com/astrology/endings-...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Birçoğumuzun hayatı son zamanlarda kaotik olabilir. İş, güç belki de eğitim derken kara bulutlar zaman zaman üzerimizden eksik olmuyor desek yeridir.

Ay tutulmaları da burçların yaşamlarına derinden etki ediyor sizler de takdir edersiniz ki. Fakat bu ekim ayım itibarıyla iki burcun şansı yaver gidecek.

Ay tutulmaları da burçların yaşamlarına derinden etki ediyor sizler de takdir edersiniz ki. Fakat bu ekim ayım itibarıyla iki burcun şansı yaver gidecek.

İlk olarak Akrepler bu süreçte "şüpheciliği" süresiz bir şekilde rafa kaldırıyor. Bastırılmış düşünceler ve hisler magmanın dibine gönderiliyor...

Fakat bu süreç de sancılı olabilir tabii. Sanki sırtınızdan kilolarca yük atıyormuş gibi hissedebilir, sonrasında büyük bir rahatlama yaşayabilirsiniz.

Ekim ayının ortalarında Akrepler, şapkasını önüne koyup aldıkları kararları da düşünecek. Bu düşünceler en çok da ikili ilişkilerini etkileyecek.

Kendilerini sürekli dibe çeken düşünceleri ve insanları yok ettikleri bir döneme giriyorlar.

Ve Yaylar. Yay burçları uzun süredir içine kapanık olduğu o karanlık dönemi artık geride bırakıyor.

Ve Yaylar. Yay burçları uzun süredir içine kapanık olduğu o karanlık dönemi artık geride bırakıyor.

Hayata olan bakış açıları ve vizyonları 180 derece değişiyor. Bu süreçte ateş grubundan başka bir burç Yayları o bataklıktan çekip çıkarabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Fakat Yaylar şu sıralar değişiklikten korkuyor. Bir adım daha ileri gidebilmek için Yayların artık bazı kapıları hiç açmamak üzere kapatması gerekiyor.

Artık baskı ve endişe yok. Yaylar bu süreçte hiç olmadığı kadar özgürleşmiş ve hafiflemiş hissedecek.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın