Ekim Ayında Negatif Enerjiye Veda Ediyoruz: Hayatına Yeni Bir Başlangıç Yapacak Burçlar
Ekim Ayında Negatif Enerjiye Veda Ediyoruz: Hayatına Yeni Bir Başlangıç Yapacak Burçlar
Kaynak: https://parade.com/astrology/endings-...
Bazı burçlar son zamanlarda üzerlerinde hiç gitmeyeceklerini hissettikleri yükler hissedebilir. Fakat bu ekim ayı iki burç için yepyeni bir sayfa açmak için harika bir fırsat! Peki ekim ayında hangi burçlar refaha erecek?
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Birçoğumuzun hayatı son zamanlarda kaotik olabilir. İş, güç belki de eğitim derken kara bulutlar zaman zaman üzerimizden eksik olmuyor desek yeridir.
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Ay tutulmaları da burçların yaşamlarına derinden etki ediyor sizler de takdir edersiniz ki. Fakat bu ekim ayım itibarıyla iki burcun şansı yaver gidecek.
İlk olarak Akrepler bu süreçte "şüpheciliği" süresiz bir şekilde rafa kaldırıyor. Bastırılmış düşünceler ve hisler magmanın dibine gönderiliyor...
Ekim ayının ortalarında Akrepler, şapkasını önüne koyup aldıkları kararları da düşünecek. Bu düşünceler en çok da ikili ilişkilerini etkileyecek.
Ve Yaylar. Yay burçları uzun süredir içine kapanık olduğu o karanlık dönemi artık geride bırakıyor.
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Fakat Yaylar şu sıralar değişiklikten korkuyor. Bir adım daha ileri gidebilmek için Yayların artık bazı kapıları hiç açmamak üzere kapatması gerekiyor.
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