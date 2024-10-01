Kara Bulutlar Çekiliyor mu? Ünlü Astrolog Açıkladı: "Yeniden Başlıyoruz"
Kara Bulutlar Çekiliyor mu? Ünlü Astrolog Açıkladı: "Yeniden Başlıyoruz"
Astrolog Yasemin Koca, yeni bir döneme girdiğimizi ve bu süreçte birçok şeye hevesimizin artabileceğini dile getirdi. Spora ya da diyete başlamak için harika bir döneme girdiğimizin altını çizen Koca'nın dediklerine gelin beraber bakalım.
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Astrolojik hareketlerin burçları etkilemesiyle belirli aralıklarla yeni dönemlere giriyoruz.
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Astrolog Yasemin Koca, bu sefer de "içinizdeki istekler ve hevesler fazlalaşabilir" dedi. Diyete başlamak gibi dönüm noktalarına imza atılabileceğini dile getiren Koca gündem oldu.
Koca'ya gelen yorumlarda bazıları👇
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Sizin bu dönemde bir planınız var mı?
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