Ünlü Diyetisyen Kilo Verirken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Altın Kuralı Açıkladı
Ünlü Diyetisyen Kilo Verirken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Altın Kuralı Açıkladı
Kaynak: https://nypost.com/2024/08/30/lifesty...
Kilo verirken sağlığımızdan olmamak için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız protein miktarından uyku düzenimize kadar kilo vermeyi etkileyen birçok faktör var. Fakat ünlü bir diyetisyen diyet yaparken insanların gözden kaçırdığı çok önemli bir kural olduğunu söyledi. İşin sırrı aslında aç kalmakta değilmiş!
İşte detaylar...
Uyarı: İçeriğin devamında okuyacağınız bilgiler farklı kaynaklardan yerelleştirilerek aktarılmış olup öneri niteliği taşımamaktadır. Diyetler uzman doktorların kontrolünde yapılmalıdır.
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Son zamanlarda obezitenin artmasıyla birlikte birçok kişi kilo vermenin yollarını arıyor. Aralıklı oruç, dukan diyeti derken herkes kendisine uygun diyet şeklini bulmak istiyor.
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Diyetisyenlerin de bu süre zarfında tavsiyelerine ihtiyaç duyuyoruz. Vücut kitle indeksimize göre ve yeme programımıza göre bize en uygun tedaviyi sunabiliyorlar.
Geçtiğimiz günlerde bir diyetisyen, kilo vermede bir numaralı altın kuralı olduğunu dile getirdi. Kalori açığı yaratmanın kilo vermede işe yaradığını söylese de çok fazla aç kalmanın sağlıklı kilo vermede büyük bir engel olduğunu da vurguladı.
"Mideniz açlıktan kazınana kadar beklemeyin. O raddeye gelene kadar kendinizi aç bırakmayın" diyen diyetisyen, kahvaltı, öğle yemeği, ve akşam yemeğinde dengeli kalori almanın sağlıklı kilo vermede önemli bir rol oynadığını söylüyor.
"Bu zaman aralığı, yemeğinizi sindirmenize fırsat tanırken, öğünler arasında çok acıkmanızı da engeller. Eğer dikkatiniz çabuk dağılıyorsa, her birkaç saatte bir yemek yemeyi alışkanlık haline getirene kadar telefonunuza bir hatırlatıcı kurabilirsiniz."
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