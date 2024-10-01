Ünlü Diyetisyen Kilo Verirken Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Altın Kuralı Açıkladı

Ne yediğiniz de önemli. Rizzo, proteini öne çıkarıp meyve, sebze, tam tahıllar ve baklagiller gibi doğal karbonhidratlarla dengelemenizi tavsiye ediyor. Protein, sindirimi uzun sürdüğü için sizi daha uzun süre tok tutar ve kasları korur; kaslar da yağdan daha fazla kalori yakar.