İmzası Var: Hurdacının Yıllar Önce Bulup Evinde Sakladığı Tablonun Pablo Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edildi

1962 yılında İtalya'da bir hurdacının bulup evinde çerçeveletip yıllarca sakladığı tablonun Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edildi. Sanat tarihi uzmanları tablo üzerindeki imzaya kadar inceleyip bunun Picasso'ya ait olduğunu söylese de nihai kararı Picasso Vakfı verecek.

Kaynak: The Guardian