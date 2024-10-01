İmzası Var: Hurdacının Yıllar Önce Bulup Evinde Sakladığı Tablonun Pablo Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edildi
İmzası Var: Hurdacının Yıllar Önce Bulup Evinde Sakladığı Tablonun Pablo Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edildi
1962 yılında İtalya'da bir hurdacının bulup evinde çerçeveletip yıllarca sakladığı tablonun Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edildi. Sanat tarihi uzmanları tablo üzerindeki imzaya kadar inceleyip bunun Picasso'ya ait olduğunu söylese de nihai kararı Picasso Vakfı verecek.
Kaynak: The Guardian
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İtalya'da hurdacılıkla uğraşan Luigi Lo Rosso isimli bir adamın bulup evinde yıllarca sakladığı tablonun Pablo Picasso'ya ait olduğu ortaya çıktı.
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1962 yılında bulduğu tabloyu Pompeii'ye götüren Rosso, çerçeveletip yıllarca evinde sakladı.
Sonrasında aile sanat ansiklopedilerinden birini incelemeye başladılar ve bu tablo hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar verdiler.
Altieri verdiği demeçte "Tablodaki diğer incelemeler tamamlandıktan sonra, imzayı inceleme görevi bana verildi. Aylarca üzerinde çalıştım ve onu bazı orijinal eserleriyle karşılaştırdım. İmzanın ona ait olduğundan hiç şüphe yok. Sahte olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu." ifadelerini kullandı.
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