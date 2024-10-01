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İmzası Var: Hurdacının Yıllar Önce Bulup Evinde Sakladığı Tablonun Pablo Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edildi

İmzası Var: Hurdacının Yıllar Önce Bulup Evinde Sakladığı Tablonun Pablo Picasso'ya Ait Olduğu İddia Edildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 17:04

1962 yılında İtalya'da bir hurdacının bulup evinde çerçeveletip yıllarca sakladığı tablonun Pablo Picasso'ya ait olduğu iddia edildi. Sanat tarihi uzmanları tablo üzerindeki imzaya kadar inceleyip bunun Picasso'ya ait olduğunu söylese de nihai kararı Picasso Vakfı verecek.

Kaynak: The Guardian

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İtalya'da hurdacılıkla uğraşan Luigi Lo Rosso isimli bir adamın bulup evinde yıllarca sakladığı tablonun Pablo Picasso'ya ait olduğu ortaya çıktı.

İtalya'da hurdacılıkla uğraşan Luigi Lo Rosso isimli bir adamın bulup evinde yıllarca sakladığı tablonun Pablo Picasso'ya ait olduğu ortaya çıktı.

1962 yılında bulduğu tabloyu Pompeii'ye götüren Rosso, çerçeveletip yıllarca evinde sakladı.

1962 yılında bulduğu tabloyu Pompeii'ye götüren Rosso, çerçeveletip yıllarca evinde sakladı.

Fotoğrafçı ve ressam Dora Maar'ın bir portesi olduğu düşünülen portrenin sol üst köşesinde de Picasso'nun imzası bulunuyor. Rosso, aklaşık 50 senedir oturma odasında duran tablonun kime ait olduğunu bilmiyordu.

Sonrasında aile sanat ansiklopedilerinden birini incelemeye başladılar ve bu tablo hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar verdiler.

Sonrasında aile sanat ansiklopedilerinden birini incelemeye başladılar ve bu tablo hakkında daha fazla bilgi edinmeye karar verdiler.

Aile sonunda tanınmış bir sanat dedektifi olan Maurizio Seracini'nin de aralarında bulunduğu bir uzman ekibinden tavsiye istedi. Araştırmalardan sonra değeri 6 milyon euro olan tablonun Picasso'ya ait olduğu anlaşıldı.

Altieri verdiği demeçte "Tablodaki diğer incelemeler tamamlandıktan sonra, imzayı inceleme görevi bana verildi. Aylarca üzerinde çalıştım ve onu bazı orijinal eserleriyle karşılaştırdım. İmzanın ona ait olduğundan hiç şüphe yok. Sahte olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu." ifadelerini kullandı.

Altieri verdiği demeçte "Tablodaki diğer incelemeler tamamlandıktan sonra, imzayı inceleme görevi bana verildi. Aylarca üzerinde çalıştım ve onu bazı orijinal eserleriyle karşılaştırdım. İmzanın ona ait olduğundan hiç şüphe yok. Sahte olduğunu gösteren hiçbir kanıt yoktu." ifadelerini kullandı.

Lo Rosso, şu anda hayatta olmasa da şu anda 60 yaşında olan oğlu Andrea, tablonun ardındaki sanatçıyı bulma arayışını sürdürdü. Picasso Vakfı'yla Málaga'da defalarca iletişime geçtiğini belirten Andrea, vakfın iddialarını incelemeye ilgi göstermediğini, onları asılsız bulduğunu söyledi. Nihai kararı bu vakıf verecek.

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