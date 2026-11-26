Survivor 2027'yle İlgili Detaylar Belli Oldu: Turabi ve Ogeday, Yarışmayı Kazanamayacak!
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TV8'in Gel Konuşalım programına konuk olan Hakan Hatipoğlu, merakla beklenen Survivor 2027'nin başlangıç tarihinden büyük ödüle, yarışmacıların nasıl seçileceğinden kaptanların rollerine kadar pek çok ayrıntıyı anlattı. Hatipoğlu'nun aktardığına göre iki eski şampiyon Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken bu sezon takım kaptanı olarak yarışa katılacak, ancak ödülü kazanma şansı bulamayacak. Yeni sezonun yarışmacılarının yaklaşık yarısını da bu kez izleyiciler oylamayla belirleyecek. Survivor 2027 ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı da aynı programda verildi.
Hakan Hatipoğlu, Survivor'a önce yarışmacı olarak katılıp sonra Panorama'nın yorumcusu olarak ekranlara döndü.
Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken, Survivor 2027'de takım kaptanı olacak ama şampiyonluğa uzanamayacak.
Hakan Hatipoğlu'na göre Survivor 2027'nin 10 milyonluk büyük ödülünü bu sezon bir kadın yarışmacı kazanacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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