Yarışmacı seçimindeki en dikkat çekici değişiklik ise Hatipoğlu'nun aktardığına göre kadronun yaklaşık yarısının halk oylamasıyla belirlenmesi olacak. Acun Ilıcalı'nın adaylarla sohbet edeceği özel bir programda kendilerini tanıtan isimler izleyicilerin oyuna sunulacak ve en çok oyu alanlar Survivor kadrosuna girecek; bu oylama daha önce yalnızca yedek yarışmacıların belirlenmesinde kullanılıyordu. Gönüllüler kadrosundaki kadın yarışmacılara da değinen Hatipoğlu, Nagihan Karadere, Nefise Karatay, Sema Aydemir, Seda Ocak ve Damla Can'dan geri kalmayacağını düşündüğü iki yeni kadın yarışmacının bulunduğunu söyledi. Bu isimlere dayanarak büyük ödülü bir kadının kazanacağını düşündüğünü belirten Hatipoğlu, 2020'den bu yana en farklı Survivor sezonunun yaşanacağı görüşünde. Sezon sonunda dört yarışmacının İstanbul'da düzenlenecek finalde mücadele edeceği de aktarılan bilgiler arasında.