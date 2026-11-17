Survivor'ın eski şampiyonlarından Avatar Atakan lakaplı Atakan Arslan, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündemin merkezinde ise uzun bir aradan sonra ilk kez konsept değiştiren Survivor vardı. Atakan, yeni sezona ilginin daha yarışma başlamadan yoğun olduğunun görüldüğünü söyledi.

Acun Ilıcalı'nın açıkladığı yeni formatta 20 yeni yarışmacı, 10'ar kişilik iki takıma ayrılacak. Takımların başında ise iki Survivor şampiyonu, Ogeday Girişken ve Turabi Çamkıran olacak.

Yeni konseptte asıl rekabet iki kaptanın takımları arasında yaşanacak. Gönüllü yarışmacılar Turabi'nin ya da Ogeday'in takımında yer alarak büyük ödül için mücadele edecek.

Survivor 2027'nin 1 Ocak 2027 Cuma günü TV8'de başlaması planlanıyor. Acun Ilıcalı bu tarihi daha önce TV8'deki Gel Konuşalım programında duyurmuştu. Kesinleşmiş kadro ve yarışmanın ayrıntılı kuralları henüz açıklanmadı.