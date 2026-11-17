Eski Şampiyon Avatar Atakan, Survivor 2027'nin 10 Milyonluk Ödülünü Yorumladı
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Survivor’ın akıllarda kalan isimlerinden Avatar Atakan, katıldığı bir davette konsepti değişen Survivor 2027'yi değerlendirdi. Yeni sezona ilginin şimdiden yoğun olduğunu söyleyen Atakan, 10 milyon TL’lik büyük ödül için “Böyle bir ödülü vermek Acun abiye yakışırdı” dedi. Takım kaptanlarından Turabi Çamkıran için ise “Bu dünyaya yarışmacı olmaya gelmiş” yorumunu yaptı.
KAYNAK: Magazin Burada
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Avatar Atakan, uzun bir aradan sonra ilk kez konsept değiştiren Survivor'a ilginin şimdiden yoğun olduğunu söyledi.
10 milyon TL'lik büyük ödül için "Böyle bir ödülü vermek Acun abiye yakışırdı" dedi.
Atakan, Turabi için "Bu dünyaya yarışmacı olmaya gelmiş" yorumunu yaptı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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