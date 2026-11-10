Merve Aydın'ın Rekorunu Kırmıştı: Milli Atlet Dilek Koçak, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Acun Ilıcalı, Survivor 2027 seçmelerinden ikinci aday videosunu Instagram hikayesinde paylaştı ve TV8 mikrofonuna konuşan adaylar bu kez sporcu kimlikleriyle öne çıktı. Videonun en dikkat çeken anı ise kendini Avrupa şampiyonu olarak tanıtan bir atletin, Survivor'un tanıdık yüzü Merve Aydın'ın rekorunu kırdığını söylediği saniyeler oldu. Anlattıklarından 800 metrede Türkiye rekorunu elinde tutan milli atlet Dilek Koçak olduğu anlaşılan genç sporcu, kısa sürede videonun en çok konuşulan ismi haline geldi.
Acun Ilıcalı, Survivor 2027 seçmelerinden ikinci aday videosunu paylaştı ve sporcu adaylar öne çıktı.
👇
Dilek Koçak, Erzurum'da hayvan otlatırken keşfedilip iki kez Avrupa şampiyonu olan milli atlet.
Dilek Koçak, Survivor Merve Aydın'ın 12 yıllık 800 metre rekorunu 2024'te kırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın