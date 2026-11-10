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Merve Aydın'ın Rekorunu Kırmıştı: Milli Atlet Dilek Koçak, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında!

Merve Aydın'ın Rekorunu Kırmıştı: Milli Atlet Dilek Koçak, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 10:12
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Acun Ilıcalı, Survivor 2027 seçmelerinden ikinci aday videosunu Instagram hikayesinde paylaştı ve TV8 mikrofonuna konuşan adaylar bu kez sporcu kimlikleriyle öne çıktı. Videonun en dikkat çeken anı ise kendini Avrupa şampiyonu olarak tanıtan bir atletin, Survivor'un tanıdık yüzü Merve Aydın'ın rekorunu kırdığını söylediği saniyeler oldu. Anlattıklarından 800 metrede Türkiye rekorunu elinde tutan milli atlet Dilek Koçak olduğu anlaşılan genç sporcu, kısa sürede videonun en çok konuşulan ismi haline geldi.

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Acun Ilıcalı, Survivor 2027 seçmelerinden ikinci aday videosunu paylaştı ve sporcu adaylar öne çıktı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2027 seçmelerinden ikinci aday videosunu paylaştı ve sporcu adaylar öne çıktı.

Survivor 2027'de format değişiyor; Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken bu kez kaptan olarak adaya gidecek, 10'ar kişilik takımlarında yer alacak gönüllüler de 10 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak. Kadro için yapılan seçmelerden ilk görüntüleri Ekim ayında paylaşan Acun Ilıcalı, o videoda Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş, X fenomeni İsmet Bilgi ve Yemekteyiz'den tanınan Fırat Kahraman'ın da görünmesiyle izleyiciyi adeta dedektife çevirmişti. 9 Kasım'da paylaşılan ikinci videoda ise adayların önemli bölümü kendini sporcu kimliğiyle tanıttı; Akdeniz Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği okuyan milli bir boksör, Bulgaristan'da MMA kafes dövüşlerinde milli sporcu olduğunu söyleyen bir aday, profesyonel bale sanatçısı olduğunu anlatan bir yarışmacı adayı ve tek nefeste 6,5 dakika su altında kalabildiğini söyleyen bir kadın aday bunlardan yalnızca birkaçı. Adını açıkça söyleyen nadir adaylardan İnci Nur Çelik adaya şampiyon olarak çıkacağını iddia ederken, kendisine kısaca 8 Sinem denebileceğini söyleyen 38 yaşındaki bir aday hayatındaki her şeyin 8 rakamıyla bağlantılı olduğunu anlattı, kendini bumeranga benzeten bir aday da her yıl seçmelere geldiğini hatırlattı. Bu adaylar arasında en çok merak edilen isim ise kendini Avrupa şampiyonu olarak tanıtan atlet oldu.

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Dilek Koçak, Erzurum'da hayvan otlatırken keşfedilip iki kez Avrupa şampiyonu olan milli atlet.

Dilek Koçak, Erzurum'da hayvan otlatırken keşfedilip iki kez Avrupa şampiyonu olan milli atlet.

Videoda adını söylemeyen atletin anlattıkları, milli orta mesafe koşucusu Dilek Koçak'ı işaret ediyor. 2005 doğumlu Koçak, Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Üzengili köyünde hayvan otlatırken, köylerde yetenek taraması yapan beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Cahit Demir tarafından keşfedildi. Erzurum Spor Lisesi'nin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan genç atlet, 2023'te Kudüs'teki 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metrede altın, 800 metrede bronz madalya kazandı. 2025'in başında doping kontrolünde çıkan şüpheli bulgu nedeniyle bir süre yarışamayan Koçak, federasyonun açıklamasına göre WADA nezdinde aklandıktan sonra aynı yaz Norveç'in Bergen kentindeki 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 1500 metrede birinci oldu. Kariyerindeki en dikkat çekici derece ise Survivor izleyicisinin yakından tanıdığı Merve Aydın'ın rekoruyla ilgili.

Dilek Koçak, Survivor Merve Aydın'ın 12 yıllık 800 metre rekorunu 2024'te kırdı.

Dilek Koçak, Survivor Merve Aydın'ın 12 yıllık 800 metre rekorunu 2024'te kırdı.

Survivor'a beş kez katılan Merve Aydın, adaya gitmeden önce Türk atletizminin orta mesafedeki en hızlı isimlerinden biriydi ve 2012'de Minsk'te koştuğu 2:00.23'lük dereceyle 800 metrede Türkiye rekorunu kendi adına yazdırmıştı. Bu rekor tam 12 yıl dayandıktan sonra 19 Haziran 2024'te İtalya'nın Nembro kentinde Dilek Koçak'ın koştuğu 1:59.94'lük dereceyle el değiştirdi ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun rekor listesine geçti. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı videoda bu rekoru da anan Koçak, Avrupa şampiyonu olduğunu ve 800 metrede 2 dakikanın altına inen ilk Türk kadın atlet olduğunu anlattı. Kesin kadro henüz resmi olarak açıklanmadığı için, Ocak ayında başlaması planlanan Survivor 2027'de Merve Aydın'ın ardından adaya bir rekortmen atletin daha gidip gitmeyeceği kadro duyurulduğunda netlik kazanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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