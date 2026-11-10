Merve Aydın'ın Rekorunu Kırmıştı: Milli Atlet Dilek Koçak, Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında!

Survivor 2027'de format değişiyor; Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken bu kez kaptan olarak adaya gidecek, 10'ar kişilik takımlarında yer alacak gönüllüler de 10 milyon TL'lik büyük ödül için yarışacak. Kadro için yapılan seçmelerden ilk görüntüleri Ekim ayında paylaşan Acun Ilıcalı, o videoda Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş, X fenomeni İsmet Bilgi ve Yemekteyiz'den tanınan Fırat Kahraman'ın da görünmesiyle izleyiciyi adeta dedektife çevirmişti. 9 Kasım'da paylaşılan ikinci videoda ise adayların önemli bölümü kendini sporcu kimliğiyle tanıttı; Akdeniz Üniversitesi'nde Spor Yöneticiliği okuyan milli bir boksör, Bulgaristan'da MMA kafes dövüşlerinde milli sporcu olduğunu söyleyen bir aday, profesyonel bale sanatçısı olduğunu anlatan bir yarışmacı adayı ve tek nefeste 6,5 dakika su altında kalabildiğini söyleyen bir kadın aday bunlardan yalnızca birkaçı. Adını açıkça söyleyen nadir adaylardan İnci Nur Çelik adaya şampiyon olarak çıkacağını iddia ederken, kendisine kısaca 8 Sinem denebileceğini söyleyen 38 yaşındaki bir aday hayatındaki her şeyin 8 rakamıyla bağlantılı olduğunu anlattı, kendini bumeranga benzeten bir aday da her yıl seçmelere geldiğini hatırlattı. Bu adaylar arasında en çok merak edilen isim ise kendini Avrupa şampiyonu olarak tanıtan atlet oldu.