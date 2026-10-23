Dördüncü Kez Adaya Gidiyor: Survivor 2027'nin Kaptanı Ogeday'dan Yeni Sezon Öncesi İddialı Sözler Geldi!

Bu kez adaya takım kaptanı olarak gidecek olan Ogeday, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Evet, 4. kez gidiyorum!' diyerek haberi doğruladı ve yeni sezonda 'farklı bir pozisyonda, farklı bir heyecanla' yer alacağını yazdı. Formatla ilgili kendisine çok sayıda soru geldiğini belirten şampiyon isim, detayları açıklamanın kendisine düşmediğini söylese de yeni sezondan beklentisini açık sözlerle ortaya koydu.

'Evet, 4. kez gidiyorum! 😎 Bu kez farklı bir pozisyonda, farklı bir heyecanla…

Formatla ilgili çok fazla soru geliyor. Detayları açıklamak bana düşmez ama bahsedebileceğim birkaç şey var.

Bu sene Survivor tarihinin en iyi kadrosunu kuralım istiyorum! Rakiplerimiz güçlü olsun, mücadeleler zorlu geçsin. Kolay sayı almayalım, kolay sayı da vermeyelim!

Bunun için mücadeleye aç, pes etmeyi bilmeyen, sonuna kadar savaşacak abilere, ablalara, kardeşlerimize ve dostlarımıza sesleniyorum!

Bu sene hep birlikte Survivor tarihine damga vuralım, ortalığı paramparça edelim! 🔥😎 '