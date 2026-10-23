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Dördüncü Kez Adaya Gidiyor: Survivor 2027'nin Kaptanı Ogeday'dan Yeni Sezon Öncesi İddialı Sözler Geldi!

Dördüncü Kez Adaya Gidiyor: Survivor 2027'nin Kaptanı Ogeday'dan Yeni Sezon Öncesi İddialı Sözler Geldi!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 12:10
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Acun Ilıcalı'nın tanıtım videosuyla duyurduğu yeni konseptin ardından Survivor 2027'de Turabi'nin karşısında takım kaptanı olacağı ortaya çıkan Ogeday Girişken, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Adaya dördüncü kez gideceğini kendisi doğrulayan ünlü yarışmacı, yeni sezonda nasıl bir mücadele görmek istediğini anlatırken yarışmacı adaylarına da iddialı sözlerle seslendi.

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Ogeday Girişken, Survivor 2017 ve All Star 2024'te kazandığı şampiyonluklarla adanın en başarılı isimlerinden oldu.

Ogeday Girişken, Survivor 2017 ve All Star 2024'te kazandığı şampiyonluklarla adanın en başarılı isimlerinden oldu.

Survivor macerası 2017'de TV8'de yayınlanan Ünlüler-Gönüllüler sezonuyla başlayan Ogeday Girişken, ilk katılımında gönüllüler arasından sıyrılıp şampiyonluğa ulaşmış ve ekran başındaki izleyicilerin gönlünü kazanmıştı.

Ünlü yarışmacı adaya ikinci kez Survivor All Star 2022'de döndü; Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı gerginlikler de o sezon en çok konuşulan anlar arasındaydı. Asıl büyük dönüşünü Survivor All Star 2024'te yapan Ogeday, zorlu sezonu ikinci şampiyonluğuyla tamamlayarak kupayı iki kez kaldıran isimler arasına adını yazdırdı. Bu üç sezonun ardından 2027'de yeniden adaya ayak bastığında, Ogeday Survivor'a dördüncü kez katılmış olacak.

Ogeday, Survivor 2027 için güçlü rakipler istediğini söyleyerek yarışmacı adaylarına çağrı yaptı.

Ogeday, Survivor 2027 için güçlü rakipler istediğini söyleyerek yarışmacı adaylarına çağrı yaptı.

Bu kez adaya takım kaptanı olarak gidecek olan Ogeday, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda 'Evet, 4. kez gidiyorum!' diyerek haberi doğruladı ve yeni sezonda 'farklı bir pozisyonda, farklı bir heyecanla' yer alacağını yazdı. Formatla ilgili kendisine çok sayıda soru geldiğini belirten şampiyon isim, detayları açıklamanın kendisine düşmediğini söylese de yeni sezondan beklentisini açık sözlerle ortaya koydu.

'Evet, 4. kez gidiyorum! 😎 Bu kez farklı bir pozisyonda, farklı bir heyecanla…

Formatla ilgili çok fazla soru geliyor. Detayları açıklamak bana düşmez ama bahsedebileceğim birkaç şey var.

Bu sene Survivor tarihinin en iyi kadrosunu kuralım istiyorum! Rakiplerimiz güçlü olsun, mücadeleler zorlu geçsin. Kolay sayı almayalım, kolay sayı da vermeyelim!

Bunun için mücadeleye aç, pes etmeyi bilmeyen, sonuna kadar savaşacak abilere, ablalara, kardeşlerimize ve dostlarımıza sesleniyorum!

Bu sene hep birlikte Survivor tarihine damga vuralım, ortalığı paramparça edelim! 🔥😎 '

Survivor 2027'de Turabi ve Ogeday kaptan olacak, büyük ödül 10 milyon TL olarak açıklandı.

Survivor 2027'de Turabi ve Ogeday kaptan olacak, büyük ödül 10 milyon TL olarak açıklandı.

Acun Ilıcalı'nın TV8 için paylaştığı tanıtım videosunda duyurulan yeni konsepte göre gönüllü yarışmacılar, Survivor'ın iki eski şampiyonu Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken'in kaptanlığındaki takımlarda mücadele edecek. Yıllardır Survivor izleyicilerinin birbiriyle kıyasladığı iki ismin bu kez karşı karşıya kaptan olarak gelecek olması, yeni sezonun en dikkat çekici yeniliği olarak öne çıkıyor.

Sezonun büyük ödülü 10 milyon TL olarak açıklanırken ödülün hangi koşullarda verileceğine dair kurallar henüz paylaşılmadı. Acun Ilıcalı'nın daha önce Gel Konuşalım programında işaret ettiği tarihe göre yarışmanın 1 Ocak 2027'de başlaması planlanıyor. Acun Ilıcalı sosyal medyada adayları tek tek paylaşmayı sürdürürken Survivor 2027 kadrosunun tamamı henüz açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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