Dördüncü Kez Adaya Gidiyor: Survivor 2027'nin Kaptanı Ogeday'dan Yeni Sezon Öncesi İddialı Sözler Geldi!
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Acun Ilıcalı'nın tanıtım videosuyla duyurduğu yeni konseptin ardından Survivor 2027'de Turabi'nin karşısında takım kaptanı olacağı ortaya çıkan Ogeday Girişken, sessizliğini sosyal medyadan bozdu. Adaya dördüncü kez gideceğini kendisi doğrulayan ünlü yarışmacı, yeni sezonda nasıl bir mücadele görmek istediğini anlatırken yarışmacı adaylarına da iddialı sözlerle seslendi.
Ogeday Girişken, Survivor 2017 ve All Star 2024'te kazandığı şampiyonluklarla adanın en başarılı isimlerinden oldu.
Ogeday, Survivor 2027 için güçlü rakipler istediğini söyleyerek yarışmacı adaylarına çağrı yaptı.
Survivor 2027'de Turabi ve Ogeday kaptan olacak, büyük ödül 10 milyon TL olarak açıklandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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