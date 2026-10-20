İşte Benim Stilim'deydi: Acun Ilıcalı'nın Paylaştığı Survivor 2027 Adayları Arasında Tanıdık Bir Yüz Çıktı!
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Yepyeni formatıyla ekrana dönmeye hazırlanan Survivor için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler izleyicinin dikkatini bir anda üzerine çekti. Yarışmacı adayı olduğu düşünülen isimlerin yer aldığı storylerde, ekranların yıllardır tanıdığı bir yüz de vardı.
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Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlaması planlanırken Acun Ilıcalı yarışmanın yeni formatını da açıkladı.
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Acun Ilıcalı'nın paylaştığı adaylar arasında Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş da vardı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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