İşte Benim Stilim'deydi: Acun Ilıcalı'nın Paylaştığı Survivor 2027 Adayları Arasında Tanıdık Bir Yüz Çıktı!

Türkiye'de 2005'ten bu yana ekrana gelen Survivor, 21 yıldır alışılan Ünlüler ile Gönüllüler kapışmasını yeni sezonda geride bırakmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, TV8'deki Gel Konuşalım programında yarışmanın 1 Ocak'ta başlamasını düşündüklerini söylemiş, 'Her gün Survivor toplantısı yapıyoruz. Konsept değişecek, yakında belli olur' sözleriyle merakı bir hayli artırmıştı. Kanal henüz kesin yayın tarihini duyurmasa da hazırlıkların bu takvime göre sürdüğü biliniyor.

Ilıcalı, 12 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni formatın perdesini de araladı. Buna göre Survivor 2027'de geçmiş sezonların şampiyonları Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken bu kez para ödülü için değil, kendi takımlarının kaptanı olarak yarışacak. İki efsane ismin takımlarında gönüllüler mücadele edecek ve şampiyon olan yarışmacı, Ilıcalı'nın 'Türk televizyon tarihinin en büyük ödülü' diye tanıttığı 10 milyon TL'nin sahibi olacak. Başvuruların tv8basvuru.com üzerinden alınmaya başlamasının ardından izleyicinin merakı da bu takımlarda kimlerin yer alacağına yöneldi.