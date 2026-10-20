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İşte Benim Stilim'deydi: Acun Ilıcalı'nın Paylaştığı Survivor 2027 Adayları Arasında Tanıdık Bir Yüz Çıktı!

İşte Benim Stilim'deydi: Acun Ilıcalı'nın Paylaştığı Survivor 2027 Adayları Arasında Tanıdık Bir Yüz Çıktı!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 14:57
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Yepyeni formatıyla ekrana dönmeye hazırlanan Survivor için geri sayım sürerken Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabından paylaştığı görüntüler izleyicinin dikkatini bir anda üzerine çekti. Yarışmacı adayı olduğu düşünülen isimlerin yer aldığı storylerde, ekranların yıllardır tanıdığı bir yüz de vardı.

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Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlaması planlanırken Acun Ilıcalı yarışmanın yeni formatını da açıkladı.

Survivor 2027'nin 1 Ocak'ta başlaması planlanırken Acun Ilıcalı yarışmanın yeni formatını da açıkladı.

Türkiye'de 2005'ten bu yana ekrana gelen Survivor, 21 yıldır alışılan Ünlüler ile Gönüllüler kapışmasını yeni sezonda geride bırakmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı, TV8'deki Gel Konuşalım programında yarışmanın 1 Ocak'ta başlamasını düşündüklerini söylemiş, 'Her gün Survivor toplantısı yapıyoruz. Konsept değişecek, yakında belli olur' sözleriyle merakı bir hayli artırmıştı. Kanal henüz kesin yayın tarihini duyurmasa da hazırlıkların bu takvime göre sürdüğü biliniyor.

Ilıcalı, 12 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni formatın perdesini de araladı. Buna göre Survivor 2027'de geçmiş sezonların şampiyonları Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken bu kez para ödülü için değil, kendi takımlarının kaptanı olarak yarışacak. İki efsane ismin takımlarında gönüllüler mücadele edecek ve şampiyon olan yarışmacı, Ilıcalı'nın 'Türk televizyon tarihinin en büyük ödülü' diye tanıttığı 10 milyon TL'nin sahibi olacak. Başvuruların tv8basvuru.com üzerinden alınmaya başlamasının ardından izleyicinin merakı da bu takımlarda kimlerin yer alacağına yöneldi.

Acun Ilıcalı'nın paylaştığı adaylar arasında Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş da vardı.

Kadroya kimlerin gireceği merak edilirken Acun Ilıcalı bugün Instagram hesabından, TV8 mikrofonuyla konuşan ve yarışmacı adayı olduğu düşünülen isimlerin görüntülerini paylaştı. Bu görüntülerden birinde yer alan Emel Özkızıltaş, Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek'te hostes olarak ekrana geldiği yıllardan izleyicinin hafızasında kalan bir yüz.

1986 doğumlu Emel Özkızıltaş, asıl mesleği kabin memurluğu olmasına rağmen ekran macerasına İşte Benim Stilim ile başlamış ve 2014'te yarışmanın ikinci sezonunu birincilikle tamamlamıştı. Jüri üyesi Nur Yerlitaş'ın taktığı 'Zennube' lakabıyla akıllarda kalan, Türkan Şoray'ın Balıkçı Azize karakterini taklidiyle de tanınan Özkızıltaş, geçen yıl İşte Benim Stilim'e geri dönerek TV8 ekranlarında yeniden boy göstermişti. Bu kez Survivor 2027 adayları arasında görünmesi, onun Turabi ya da Ogeday'ın takımında yer alıp almayacağı merakını da beraberinde getirdi; kadro ise henüz resmi olarak açıklanmadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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