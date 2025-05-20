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Nur Yerlitaş'ı Unutmadı: İşte Benim Stilim'e Yıllar Sonra Geri Dönen Emel Özkızıltaş'ın Son Hali!

Nur Yerlitaş'ı Unutmadı: İşte Benim Stilim'e Yıllar Sonra Geri Dönen Emel Özkızıltaş'ın Son Hali!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 10:35

Ekranların en ikonik moda yarışması olan İşte Benim Stilim'in son bölümlerin rekabet iyice kızıştı. Haftanın finalinde Ahsen ve Aysel elenirken, yarışmaya eski yarışmacılardan iki efsane isim katıldı. Biri Ayşenur Balcı olurken diğeri de Emel Özkızıltaş oldu. 

Bir dönem Çarkıfelek hostesliği de yapan Emel Özkızıltaş'ı yeniden podyuma görenler epey heyecanlandı. Son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, hayatını kaybeden eski jüri üyesi Nur Yerlitaş'ı da gözyaşları içinde hatırladı.

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Moda programı dendiğinde aklımıza ilk gelen yarışma olan İşte Benim Stilim en son 2016-2017 yılları arasında yayınlanmıştı.

Moda programı dendiğinde aklımıza ilk gelen yarışma olan İşte Benim Stilim en son 2016-2017 yılları arasında yayınlanmıştı.

Jüri koltuğunda oturan Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez her yorumları ve eleştirileriyle yarışmaya ayrı birer renk katıyordu.

Tam 7 sezon ekranlarımıza konuk olan eğlenceli yarışma uzun bir aranın ardından geri döndü.

Tv8'de yayın hayatına başlayan yarışmanın jüri koltuğunda artık Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

Tv8'de yayın hayatına başlayan yarışmanın jüri koltuğunda artık Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.

Sunuculuğunu yine Öykü Serter'in üstlendiği moda yarışmasındaki tüm yarışmacılar en yüksek puanları toplayıp şampiyon olmak istiyor. Geçtiğimiz günlerde '90'lar İkon' konseptinin belirlendiği haftanın finalinde Ahsen ve Aysel yarışmaya veda etti. 

Bu ikilinin yerineyse, yarışmanın eski ve unutulmaz iki şampiyonu geldi. Rekabeti iyice kızıştıran isimlerden biri Ayşenur Balcı diğeri de Emel Özkızıltaş oldu.

Tüm enerjisi ve sempatikliğiyle İşte Benim Stilim podyumuna geri dönen Emel Özkızıltaş sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Tüm enerjisi ve sempatikliğiyle İşte Benim Stilim podyumuna geri dönen Emel Özkızıltaş sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Yarışmanın 2015'te yayınlanan 2. sezonunda şampiyon olan Emel'in son hali ve tarzı büyük beğeni topladı. 

Gülücükler saçmasına alışık olduğumuz Emel Özkızıltaş, hayatını kaybeden unutulmaz jüri üyesi Nur Yerlitaş'ı hatırlayınca da gözyaşlarına hakim olmadı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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