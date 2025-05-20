Nur Yerlitaş'ı Unutmadı: İşte Benim Stilim'e Yıllar Sonra Geri Dönen Emel Özkızıltaş'ın Son Hali!

Ekranların en ikonik moda yarışması olan İşte Benim Stilim'in son bölümlerin rekabet iyice kızıştı. Haftanın finalinde Ahsen ve Aysel elenirken, yarışmaya eski yarışmacılardan iki efsane isim katıldı. Biri Ayşenur Balcı olurken diğeri de Emel Özkızıltaş oldu.

Bir dönem Çarkıfelek hostesliği de yapan Emel Özkızıltaş'ı yeniden podyuma görenler epey heyecanlandı. Son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, hayatını kaybeden eski jüri üyesi Nur Yerlitaş'ı da gözyaşları içinde hatırladı.