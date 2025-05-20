Nur Yerlitaş'ı Unutmadı: İşte Benim Stilim'e Yıllar Sonra Geri Dönen Emel Özkızıltaş'ın Son Hali!
Ekranların en ikonik moda yarışması olan İşte Benim Stilim'in son bölümlerin rekabet iyice kızıştı. Haftanın finalinde Ahsen ve Aysel elenirken, yarışmaya eski yarışmacılardan iki efsane isim katıldı. Biri Ayşenur Balcı olurken diğeri de Emel Özkızıltaş oldu.
Bir dönem Çarkıfelek hostesliği de yapan Emel Özkızıltaş'ı yeniden podyuma görenler epey heyecanlandı. Son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekerken, hayatını kaybeden eski jüri üyesi Nur Yerlitaş'ı da gözyaşları içinde hatırladı.
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Moda programı dendiğinde aklımıza ilk gelen yarışma olan İşte Benim Stilim en son 2016-2017 yılları arasında yayınlanmıştı.
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Tv8'de yayın hayatına başlayan yarışmanın jüri koltuğunda artık Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor.
Tüm enerjisi ve sempatikliğiyle İşte Benim Stilim podyumuna geri dönen Emel Özkızıltaş sosyal medyaya da damgasını vurdu.
O anları da buradan izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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