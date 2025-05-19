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Oyuncudan Önce Tiktoker’mış: Bahar’ın Parla’sı Sena Mia Kalıp’ın Eski Paylaşımı Görenleri Şaşırttı!

Oyuncudan Önce Tiktoker’mış: Bahar’ın Parla’sı Sena Mia Kalıp’ın Eski Paylaşımı Görenleri Şaşırttı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.05.2025 - 21:32

Show TV'nin popüler dizisi Bahar birçok yapım gibi adım adım sezon finaline doğru gidiyor. Her bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken Bahar'ın her bir oyuncusu da sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de 'Parla' karakterini canlandıran Sena Mia Kalıp oldu. 

Oyuncu olmadan önce TikToker olduğu bilinen genç oyuncunun eski paylaşımlarından biri yeniden karşımıza çıktı. Sena Mia Kalıp'ın eski haliyse dikkatlerden kaçmadı.

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Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Bahar cephesinde bir hayli hareketli anlar yaşanıyor.

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Bahar cephesinde bir hayli hareketli anlar yaşanıyor.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın başrollerinde yer aldığı Güney Kore uyarlaması diziye Bahar ve Evren'in ayrlığı damga vurmuştu. Öte yandan Umay'ın evi terk etmesi sonrası Can Kızıltuğ kadroya girdi. Bu anlarda adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Umay'dan gizli şekilde Cem'le görüşen Parla oldu.

Pek çoğumuzun izlerken kimi zaman sinirlendiği, kimi zamansa üzüldüğü 'Parla'ya da Sena Mia Kalıp hayat veriyor.

Pek çoğumuzun izlerken kimi zaman sinirlendiği, kimi zamansa üzüldüğü 'Parla'ya da Sena Mia Kalıp hayat veriyor.

Dizideki performansıyla bir hayli dikkat çeken genç oyuncu oyunculuğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. 'Umay'ı canlandıran Alisa Sezen Sever'le gerçek hayatta epey yakın arkadaş olan Kalıp Instagram'da da oldukça aktif. Ancak genç oyuncu TikTok'ta da daha da aktif.

Rol arkadaşlarıyla sıkça set pozlarını paylaşan Sena Mia Kalıp gündelik hayatından kesitler ve dans ettiği anları da bolca paylaşıyor.

Genç oyuncuyu takip edenler bilir; kendisi Bahar'ın kadrosuna girmeden önce "Ruhun Duymaz" dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmişti.

Genç oyuncuyu takip edenler bilir; kendisi Bahar'ın kadrosuna girmeden önce "Ruhun Duymaz" dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmişti.

Başrollerini Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız ikilisinin paylaştığı romantik komedi dizi 9. bölümüyle final yaparak ekran serüvenine erkenden veda etmişti. 

İlk oyunculuk tecrübesi öncesi bir TikToker olan Sena Mia Kalıp yaptığı birçok paylaşımla tanınırlık kazanmıştı. Şimdilerde eski paylaşımları da ara ara gündem olan genç oyuncunun o hallerini görenler de 'Nereden nereye!' demekten de kendini alamıyor.

Gelin, Sena Mia Kalıp'ın bir diğer fenomen Selinay Yalçın'la olan eski paylaşımını birlikte görelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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