Oyuncudan Önce Tiktoker’mış: Bahar’ın Parla’sı Sena Mia Kalıp’ın Eski Paylaşımı Görenleri Şaşırttı!
Show TV'nin popüler dizisi Bahar birçok yapım gibi adım adım sezon finaline doğru gidiyor. Her bölümüyle izleyenlerin dikkatini çeken Bahar'ın her bir oyuncusu da sıkça gündem oluyor. Bunlardan bir tanesi de 'Parla' karakterini canlandıran Sena Mia Kalıp oldu.
Oyuncu olmadan önce TikToker olduğu bilinen genç oyuncunun eski paylaşımlarından biri yeniden karşımıza çıktı. Sena Mia Kalıp'ın eski haliyse dikkatlerden kaçmadı.
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Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Bahar cephesinde bir hayli hareketli anlar yaşanıyor.
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Pek çoğumuzun izlerken kimi zaman sinirlendiği, kimi zamansa üzüldüğü 'Parla'ya da Sena Mia Kalıp hayat veriyor.
Rol arkadaşlarıyla sıkça set pozlarını paylaşan Sena Mia Kalıp gündelik hayatından kesitler ve dans ettiği anları da bolca paylaşıyor.
Genç oyuncuyu takip edenler bilir; kendisi Bahar'ın kadrosuna girmeden önce "Ruhun Duymaz" dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçmişti.
Gelin, Sena Mia Kalıp'ın bir diğer fenomen Selinay Yalçın'la olan eski paylaşımını birlikte görelim...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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