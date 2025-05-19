Oyuncudan Önce Tiktoker’mış: Bahar’ın Parla’sı Sena Mia Kalıp’ın Eski Paylaşımı Görenleri Şaşırttı!

Başrollerini Burcu Özberk ve Şükrü Özyıldız ikilisinin paylaştığı romantik komedi dizi 9. bölümüyle final yaparak ekran serüvenine erkenden veda etmişti.

İlk oyunculuk tecrübesi öncesi bir TikToker olan Sena Mia Kalıp yaptığı birçok paylaşımla tanınırlık kazanmıştı. Şimdilerde eski paylaşımları da ara ara gündem olan genç oyuncunun o hallerini görenler de 'Nereden nereye!' demekten de kendini alamıyor.