İşte Benim Stilim'de Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' Şarkısını Söyleyen Ivana Sert'in Performansına Yorum Yağdı!

Ekranların en popüler moda programı olan İşte Benim Stilim uzun yıllar sonra ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Her bölüm apayrı bir kaos ve tartışmanın yaşandığı yaşandığı fenomen yarışmanın 'haftanın finali' bölümü yine çok konuşuldu. Yarışmanın olmazsa olmaz jüri üyesi Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansıysa kullanıcıları ikiye böldü.