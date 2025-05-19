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İşte Benim Stilim'de Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' Şarkısını Söyleyen Ivana Sert'in Performansına Yorum Yağdı!

İşte Benim Stilim'de Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' Şarkısını Söyleyen Ivana Sert'in Performansına Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
19.05.2025 - 20:09

Ekranların en popüler moda programı olan İşte Benim Stilim uzun yıllar sonra ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Her bölüm apayrı bir kaos ve tartışmanın yaşandığı yaşandığı fenomen yarışmanın 'haftanın finali' bölümü yine çok konuşuldu. Yarışmanın olmazsa olmaz jüri üyesi Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansıysa kullanıcıları ikiye böldü.

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Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması olmaya devam ediyor.

Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması olmaya devam ediyor.

Bir dönem Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez'in eğlenceli sunumuyla hafızalara kazınan İşte Benim Stilim en son 2017 yılında ekranlarımıza konuk olmuştu. 

Uzun zaman sonra Tv8 ekranlarında yeniden takipçilerinin karşısına çıkan efsane yarışmanın jüri üyeliğini Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer üstleniyor. 

Öykü Serter'in sunduğu İşte Benim Stilim'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi yarışmacılar yine en yüksek puanları toplayıp şampiyon olmak için mücadele ediyor.

Hafta içi her gün yayınlanan heyecan dolu yarışmanın merakla beklenen haftanın finali de pazar günleri yayınlanıyor.

Hafta içi her gün yayınlanan heyecan dolu yarışmanın merakla beklenen haftanın finali de pazar günleri yayınlanıyor.

Bu hafta '90'lar İkon' konseptinin belirlendiği haftanın finalinde yarışan tüm yarışmacılar, o dönemin ikonik isimleri gibi giyinip en yüksek puanları toplamaya çalıştı. 

Bu hafta yarışmaya veda eden isimler Ahsen ve Aysel olurken, haftanın en yüksek puanlarını toplayıp 50 bin lira kazanan isim ise Su oldu.

Her dakikası ayrı bir dikkat çeken yarışmaya damga vuran anların başında ise Ivana Sert'in Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesi oldu.

Belki hatırlayanlar da vardır, bu Ivana'nın ilk 'Kum Gibi' performansı da değil... Eser Yenenler'in programında da ayrıca söylemişti kendisi!

Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansını beğenenler de oldu, epey eleştirenler de... Hadi gelin kullanıcılardan gelen yorumları bi' görelim:

Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansını beğenenler de oldu, epey eleştirenler de... Hadi gelin kullanıcılardan gelen yorumları bi' görelim:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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