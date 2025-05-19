İşte Benim Stilim'de Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' Şarkısını Söyleyen Ivana Sert'in Performansına Yorum Yağdı!
Ekranların en popüler moda programı olan İşte Benim Stilim uzun yıllar sonra ekranlara bomba gibi bir dönüş yaptı. Her bölüm apayrı bir kaos ve tartışmanın yaşandığı yaşandığı fenomen yarışmanın 'haftanın finali' bölümü yine çok konuşuldu. Yarışmanın olmazsa olmaz jüri üyesi Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansıysa kullanıcıları ikiye böldü.
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Türk televizyon tarihine damgasını vuran İşte Benim Stilim ekranların en popüler moda yarışması olmaya devam ediyor.
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Hafta içi her gün yayınlanan heyecan dolu yarışmanın merakla beklenen haftanın finali de pazar günleri yayınlanıyor.
Her dakikası ayrı bir dikkat çeken yarışmaya damga vuran anların başında ise Ivana Sert'in Ahmet Kaya'nın 'Kum Gibi' şarkısını seslendirmesi oldu.
Belki hatırlayanlar da vardır, bu Ivana'nın ilk 'Kum Gibi' performansı da değil... Eser Yenenler'in programında da ayrıca söylemişti kendisi!
Ivana Sert'in 'Kum Gibi' performansını beğenenler de oldu, epey eleştirenler de... Hadi gelin kullanıcılardan gelen yorumları bi' görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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