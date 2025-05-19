Biran Damla Yılmaz Netti: Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisi Başrolü İçin Teklif Giden Kişi Belli Oldu!

Ekranlara veda edecek yapımlarının yerinin hızla doldurulması için de çalışmalar sürüyor. Kanalların tamamı da yeni sezon projelerini açıklıyor. Bu dönemde dikkat çeken yapımlardan biri de NOW cephesinden geldi.

İlk adı 'Halef' olarak belirlenen fakat aynı isimli başka bir proje olduğu için adını değiştirmek durumunda kalan yeni proje şimdiden öne çıktı.

Bir aksiliği de çekim yerinde yaşayan dizinin ilk olarak Mardin’de çekilmesi planlanmıştı. Ancak bu sefer de Kanal D yapımı 'Uzak Şehir' burada çekildiği için rota değiştirmek zorunda kalan yeni dizinin Şanlıurfa’da çekilmesine karar verilmişti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu Most Yapım imzalı dizinin kadın başrolü Biran Damla Yılmaz seçilmişti.