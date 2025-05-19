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Biran Damla Yılmaz Netti: Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisi Başrolü İçin Teklif Giden Kişi Belli Oldu!

Biran Damla Yılmaz Netti: Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisi Başrolü İçin Teklif Giden Kişi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 00:43

Ekranlarda sezon arası zamanı gelirken birçok yapım final yapma kararı aldı. Kanallar da final kararı verilen dizilerin yerini doldurmak için kolları sıvadı. NOW'ın Most Yapım imzası taşıyan dizisi de bunlardan biri oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz'ın başrolünde yer alacağı dizide, erkek başrol için hangi ünlü oyuncuya teklif gittiği belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Sezon sonunda hikayesi biten ve düşük reytingler alan yapımlar bir bir final yapacak.

Sezon sonunda hikayesi biten ve düşük reytingler alan yapımlar bir bir final yapacak.

Ekranlara veda edecek yapımlarının yerinin hızla doldurulması için de çalışmalar sürüyor. Kanalların tamamı da yeni sezon projelerini açıklıyor. Bu dönemde dikkat çeken yapımlardan biri de NOW cephesinden geldi.

İlk adı 'Halef' olarak belirlenen fakat aynı isimli başka bir proje olduğu için adını değiştirmek durumunda kalan yeni proje şimdiden öne çıktı. 

Bir aksiliği de çekim yerinde yaşayan dizinin ilk olarak Mardin’de çekilmesi planlanmıştı. Ancak bu sefer de Kanal D yapımı 'Uzak Şehir' burada çekildiği için rota değiştirmek zorunda kalan yeni dizinin Şanlıurfa’da çekilmesine karar verilmişti.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş’ın oturduğu Most Yapım imzalı dizinin kadın başrolü Biran Damla Yılmaz seçilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak olan yeni aşiret dizisinin erkek başrolü için teklif giden isim belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak olan yeni aşiret dizisinin erkek başrolü için teklif giden isim belli oldu.

Biran Damla Yılmaz'ın küllerinden anka kuşu misali yeniden doğan genç bir Güneydoğu kadını olan 'Yıldız'ı canlandıracağı dizide erkek başrol için İlhan Şen'e teklif gitti. 

'Cerrah Serhat' rolü için görüşmeleri devam eden Şen'in televizyon dizisi teklifini kabul edip etmeyeceği de merak konusu oldu. 

Öte yandan TRT tabii'de yayınlanan 'Siyah Bere' dizisiyle epey ses getiren İlhan Şen'in hangi projeyle ekranlara döneceği merak ediliyordu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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