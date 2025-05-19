Biran Damla Yılmaz Netti: Şanlıurfa'da Çekilecek Aşiret Dizisi Başrolü İçin Teklif Giden Kişi Belli Oldu!
Ekranlarda sezon arası zamanı gelirken birçok yapım final yapma kararı aldı. Kanallar da final kararı verilen dizilerin yerini doldurmak için kolları sıvadı. NOW'ın Most Yapım imzası taşıyan dizisi de bunlardan biri oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Biran Damla Yılmaz'ın başrolünde yer alacağı dizide, erkek başrol için hangi ünlü oyuncuya teklif gittiği belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Sezon sonunda hikayesi biten ve düşük reytingler alan yapımlar bir bir final yapacak.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çekimleri Şanlıurfa'da yapılacak olan yeni aşiret dizisinin erkek başrolü için teklif giden isim belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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