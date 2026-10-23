article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Yemekteyiz, Güven Bana, TRT'nin Tarih Dizisi: Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında O İsim de Var!

Yemekteyiz, Güven Bana, TRT'nin Tarih Dizisi: Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında O İsim de Var!

Acun Ilıcalı survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 09:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 için Instagram hikayesinde paylaştığı aday görüntüleri, kareleri tek tek inceleyen izleyicileri adeta dedektife çevirdi. Emel Özkızıltaş ve İsmet Bilgi'nin ardından o görüntülerde gözden kaçan bir isim daha olduğu ortaya çıktı ve bu isim, Yemekteyiz'den, Güven Bana'dan ve TRT'nin tarih dizisinden tanıdığımız Fırat Kahraman. Kendini Türkiye'nin en genç film yapımcısı olarak tanıtan Kahraman'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi yapımlarda yer aldığı da bir anda merak edilmeye başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fırat Kahraman kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyadan sinemaya uzanan hikayesi Bahçelievler'de başladı.

Fırat Kahraman kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyadan sinemaya uzanan hikayesi Bahçelievler'de başladı.

Fırat Kahraman, 2000 yılında İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dünyaya geldi, yani bugün 26 yaşında ve aslen Vanlı bir ailenin çocuğu. 2018 yılında Instagram'da paylaştığı videolarla tanınmaya başlayan Kahraman, YouTube'da sokakta para dağıttığı içeriklerle kısa sürede sosyal medyanın konuşulan fenomenleri arasına girdi. Bugün 1,9 milyon takipçiye ulaşan hesabının biyografisinde kendini Türkiye tarihinin en genç film yapımcısı olarak tanımlıyor. Sosyal medyada yakaladığı bu ilginin ardından rotasını sinemaya çeviren Kahraman, ilk büyük adımını hem kameranın arkasında hem de önünde attı.

Fırat Kahraman'ın yapımcılığını üstlendiği Havas İlm-i Cin filminde başrolde de o vardı.

Fırat Kahraman'ın yapımcılığını üstlendiği Havas İlm-i Cin filminde başrolde de o vardı.

Kahraman'ın sinemadaki ilk projesi, 18 Ağustos 2023'te vizyona giren korku filmi Havas İlm-i Cin oldu. Hasan Gökalp'in yönettiği ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşandığı anlatılan gerçek bir cin çarpması vakasından esinlenen filmde Kahraman, yapımcılığı FK Productions imzasıyla Gökalp ile birlikte üstlenirken Ali karakteriyle başrolü de omuzladı. Elif Çapkın ve Selçuk Kılıç'ın da rol aldığı bu film, onun en genç yapımcı iddiasının da çıkış noktası oldu. Aynı yıl TRT 1'in sevilen tarih dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'da Komutan Mübariz karakterine hayat veren Kahraman, böylece sinemanın ardından dizi setlerinde de boy gösterdi.

Yemekteyiz ve Güven Bana'nın ardından Fırat Kahraman'ın yeni durağı Survivor 2027 olabilir.

Yemekteyiz ve Güven Bana'nın ardından Fırat Kahraman'ın yeni durağı Survivor 2027 olabilir.

Ekrandaki serüveni dizilerle sınırlı kalmayan Kahraman, Mayıs 2024'te TV8'de Zuhal Topal'la Yemekteyiz'e konuk olmuş, Temmuz 2025'te ise ATV'de Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da yarışmacı koltuğuna oturmuştu. Şimdi de adı, Acun Ilıcalı'nın Instagram hikayesinde paylaştığı ve TV8 mikrofonuyla konuşan adayların yer aldığı görüntülerle birlikte Survivor 2027 kulislerinde konuşuluyor. Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken'in kaptanlığını üstleneceği ve 10 milyon TL'lik büyük ödül için yarışılacak yeni sezonun kadrosu ise TV8 tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. Bu yüzden Kahraman'ın adalara gidip gitmeyeceği, Ocak ayında başlaması planlanan yarışmanın kadrosu duyurulduğunda netlik kazanacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın