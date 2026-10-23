Yemekteyiz, Güven Bana, TRT'nin Tarih Dizisi: Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında O İsim de Var!
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Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 için Instagram hikayesinde paylaştığı aday görüntüleri, kareleri tek tek inceleyen izleyicileri adeta dedektife çevirdi. Emel Özkızıltaş ve İsmet Bilgi'nin ardından o görüntülerde gözden kaçan bir isim daha olduğu ortaya çıktı ve bu isim, Yemekteyiz'den, Güven Bana'dan ve TRT'nin tarih dizisinden tanıdığımız Fırat Kahraman. Kendini Türkiye'nin en genç film yapımcısı olarak tanıtan Kahraman'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi yapımlarda yer aldığı da bir anda merak edilmeye başlandı.
Fırat Kahraman kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyadan sinemaya uzanan hikayesi Bahçelievler'de başladı.
Fırat Kahraman'ın yapımcılığını üstlendiği Havas İlm-i Cin filminde başrolde de o vardı.
Yemekteyiz ve Güven Bana'nın ardından Fırat Kahraman'ın yeni durağı Survivor 2027 olabilir.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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