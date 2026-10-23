Yemekteyiz, Güven Bana, TRT'nin Tarih Dizisi: Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 Adayları Arasında O İsim de Var!

Acun Ilıcalı'nın Survivor 2027 için Instagram hikayesinde paylaştığı aday görüntüleri, kareleri tek tek inceleyen izleyicileri adeta dedektife çevirdi. Emel Özkızıltaş ve İsmet Bilgi'nin ardından o görüntülerde gözden kaçan bir isim daha olduğu ortaya çıktı ve bu isim, Yemekteyiz'den, Güven Bana'dan ve TRT'nin tarih dizisinden tanıdığımız Fırat Kahraman. Kendini Türkiye'nin en genç film yapımcısı olarak tanıtan Kahraman'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve hangi yapımlarda yer aldığı da bir anda merak edilmeye başlandı.