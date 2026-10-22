İsmet Bilgi Kimdir? Survivor 2027 Adayı X Fenomeni İsmet Bilgi Hakkında Merak Edilenler

İsmet Bilgi, X'te (eski adıyla Twitter) @ismetbilgi2 kullanıcı adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni. Hesabı Aralık 2012'de açıldı ve yaklaşık 14,6 bin kişi tarafından takip ediliyor.

İsmet Bilgi, Denizli'de bir internet kafede çekilen dans videosuyla da tanınıyor.

İsmet Bilgi'nin Sosyal Medya Hesapları Neler?

İsmet Bilgi'nin X hesabı @ismetbilgi2. Profilinde bir YouTube kanalına da yer veriyor.