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İsmet Bilgi Kimdir? Survivor 2027 Adayı X Fenomeni İsmet Bilgi Hakkında Merak Edilenler

İsmet Bilgi Kimdir? Survivor 2027 Adayı X Fenomeni İsmet Bilgi Hakkında Merak Edilenler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 08:33
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Acun Ilıcalı'nın paylaştığı Survivor 2027 aday görüntülerinde yer alan isimlerden biri, X fenomeni İsmet Bilgi oldu. Yıllardır sosyal medyada tanınan İsmet Bilgi'nin adı, Survivor adayları arasında geçince merak konusu oldu.

Peki İsmet Bilgi kimdir? Survivor 2027'ye katılacak mı? Daha önce hangi yarışmada yer aldı? İşte merak edilen tüm detaylar!

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İsmet Bilgi Kimdir?

İsmet Bilgi Kimdir?

İsmet Bilgi, X'te (eski adıyla Twitter) @ismetbilgi2 kullanıcı adıyla tanınan bir sosyal medya fenomeni. Hesabı Aralık 2012'de açıldı ve yaklaşık 14,6 bin kişi tarafından takip ediliyor.

İsmet Bilgi, Denizli'de bir internet kafede çekilen dans videosuyla da tanınıyor.

İsmet Bilgi'nin Sosyal Medya Hesapları Neler?

İsmet Bilgi'nin X hesabı @ismetbilgi2. Profilinde bir YouTube kanalına da yer veriyor.

İsmet Bilgi Survivor 2027 Adayı mı?

İsmet Bilgi Survivor 2027 Adayı mı?

Acun Ilıcalı, Survivor 2027 için aday görüntülerini sosyal medyada paylaştı. İsmet Bilgi de bu görüntülerde yer alan isimler arasında. Survivor 2027'nin resmi kadrosu henüz açıklanmadı.

Survivor 2027 Ne Zaman Başlayacak?

Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin 1 Ocak Cuma günü başlamasının planlandığını açıkladı.

İsmet Bilgi Yetenek Sizsiniz'e Katıldı mı?

İsmet Bilgi Yetenek Sizsiniz'e Katıldı mı?

Evet, İsmet Bilgi Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 5. sezonunda, sezon finalinin ardından yayınlanan 'Yetenek Sizsiniz Çılgınlar' özel bölümüne katıldı. Sezonun en ilginç yarışmacılarının davet edildiği bölümde dans gösterisi sundu.

Seyirci oylamasında yüzde 5 oy alan İsmet Bilgi, 10 yarışmacı arasında son sırada kaldı ve elendi.

Survivor 2027'de Format Nasıl Olacak?

Survivor 2027'de Format Nasıl Olacak?

Survivor 2027'de iki takım yarışacak. Takımların kaptanlığını Survivor şampiyonlarından Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken yapacak. Yarışmanın şampiyonu 10 milyon TL büyük ödülün sahibi olacak.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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