Acun Ilıcalı'nın duyurduğu yeni konsepte göre gönüllü yarışmacılar, Survivor'ın iki eski şampiyonu Turabi Çamkıran ile Ogeday Girişken'in kaptanlığındaki takımlarda yarışacak. İki ismin bu kez karşı karşıya gelecek olması, sezon öncesi en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Turabi hakkında konuşan Ogeday, ikili arasında ne bir husumet ne de bir yakınlık olduğunu anlattı. Ünlü yarışmacıya göre bunun nedeni, ikisinin bugüne kadar oturup konuşacak bir fırsat bulamamış olması.

'Turabi ile aram kötü değil, iyi de değil. Yani böyle oturup bir yerde denk gelmedik.'