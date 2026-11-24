Survivor 2027'nin Kaptanı Ogeday, Rakibi Turabi ile Arasındaki İlişkiyi İlk Kez Anlattı
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Survivor 2027'de karşı takımların kaptanı olarak mücadele edecek Ogeday Girişken ile Turabi Çamkıran arasındaki ilişki, sezon başlamadan merak konusu oldu. Ogeday, rakibi hakkındaki soruyu kaçamak değil açık sözlerle yanıtladı. Ünlü yarışmacının 'altında kalmam' diye biten açıklaması kısa sürede gündem oldu.
KAYNAK: Uğur Utku Sezer/ YouTube
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Ogeday Girişken, Survivor 2027'de rakibi olacak Turabi ile arasının ne iyi ne kötü olduğunu söyledi.
Turabi'nin yarışmadaki dilinden uzak durmak istediğini söyleyen Ogeday, "Bana bir gelirsen ben de iki gelirim" dedi.
Survivor 2027'nin 10 milyon TL'lik büyük ödülle 1 Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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