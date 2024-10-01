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"Dış Görünüş Olmadan Hiçbir Şeysiniz" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında: "Kendinizi Sevmekle Başlayın..."

"Dış Görünüş Olmadan Hiçbir Şeysiniz" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında: "Kendinizi Sevmekle Başlayın..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 17:41

Son yıllarda toplumun güzellik algılarını yıkmaya çalışsak da bazı kişiler hala belirli kalıptaki güzellik algılarını savunuyor. Bir kullanıcı da 'Dış görünüşünüzün yoksa hiçbir şeysiniz' diyerek diğer kullanıcıların bam teliyle oynadı. Birçok kişi bu söyleme tepki gösterdi.

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Son zamanlarda vücut geliştirme ile uğraşan kişilerle sık sık karşılaşıyoruz. Unutmayın ki estetik bir görünüşten önce fitness sağlık için tercih ediliyor.

Bir X (Twitter) kullanıcısı ise "Dış görünüşünüz yoksa hiçbir şeysiniz" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı "İnsanlara kendimizi beğendirmek için spor yapmıyoruz" minvalinde tepki gösterdi.

Bir X (Twitter) kullanıcısı ise "Dış görünüşünüz yoksa hiçbir şeysiniz" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı "İnsanlara kendimizi beğendirmek için spor yapmıyoruz" minvalinde tepki gösterdi.
twitter.com

Gelin o tepkilerden birkaçına beraber bakalım👇

Gelin o tepkilerden birkaçına beraber bakalım👇
twitter.com

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