"Dış Görünüş Olmadan Hiçbir Şeysiniz" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında: "Kendinizi Sevmekle Başlayın..."
"Dış Görünüş Olmadan Hiçbir Şeysiniz" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında: "Kendinizi Sevmekle Başlayın..."
Son yıllarda toplumun güzellik algılarını yıkmaya çalışsak da bazı kişiler hala belirli kalıptaki güzellik algılarını savunuyor. Bir kullanıcı da 'Dış görünüşünüzün yoksa hiçbir şeysiniz' diyerek diğer kullanıcıların bam teliyle oynadı. Birçok kişi bu söyleme tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda vücut geliştirme ile uğraşan kişilerle sık sık karşılaşıyoruz. Unutmayın ki estetik bir görünüşten önce fitness sağlık için tercih ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir X (Twitter) kullanıcısı ise "Dış görünüşünüz yoksa hiçbir şeysiniz" diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Birçok kullanıcı "İnsanlara kendimizi beğendirmek için spor yapmıyoruz" minvalinde tepki gösterdi.
Gelin o tepkilerden birkaçına beraber bakalım👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın