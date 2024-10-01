"Dış Görünüş Olmadan Hiçbir Şeysiniz" Diyen Kullanıcı Tepkilerin Odağında: "Kendinizi Sevmekle Başlayın..."

Son yıllarda toplumun güzellik algılarını yıkmaya çalışsak da bazı kişiler hala belirli kalıptaki güzellik algılarını savunuyor. Bir kullanıcı da 'Dış görünüşünüzün yoksa hiçbir şeysiniz' diyerek diğer kullanıcıların bam teliyle oynadı. Birçok kişi bu söyleme tepki gösterdi.