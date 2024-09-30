Hayatın Acı Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştiren Kişiler
Hayatın Acı Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştiren Kişiler
Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Acı ama gerçek bir şey söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hepimizi gerçeklerle yüzleştirdi.
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Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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