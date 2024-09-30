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Hayatın Acı Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştiren Kişiler

Hayatın Acı Gerçeklerini Söyleyerek Herkesi Gerçeklerle Yüzleştiren Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 23:22

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı 'Acı ama gerçek bir şey söyleyin' diyerek yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gelen cevaplar hepimizi gerçeklerle yüzleştirdi.

Buyurun beraber bakalım👇

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Hayatta birçok acı gerçek var. Öyle olacak ki bir kullanıcı acı ama gerçek olan şeyleri sorarak diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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