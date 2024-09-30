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Huzurlu Bir Denizdeymiş Gibi Hissettikleri Anları Anlatarak Duygulandıran Kişiler

Huzurlu Bir Denizdeymiş Gibi Hissettikleri Anları Anlatarak Duygulandıran Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 19:05

Bazı anlar adeta paha biçilmez desek abartmayız. Sizler de takdir edersiniz ki bu an hiç ama hiç bitmesin isteriz. X kullanıcıları da deniz kadar sakin ve huzurlu hissettikleri anları anlatarak hem kendilerine hak verdirdi hem de duygulandırdı.

İşte detaylar...

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Hayatta huzurlu hissettiğimiz spesifik anlar var. Bazen bir insanın yanında ya da bir mekanda huzurlu hissedebiliriz.

Bir kullanıcı, huzurlu bir deniz videosu paylaşarak bir alıntı zinciri başlattı. Bu deniz gibi huzurlu hissettiği anları paylaşan kişiler kendilerine hak verdirdi.

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