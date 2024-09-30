Mucizelerle Gelmesi Beklenen Ekim Ayının Yine Bizi Mahvedeceğini Dile Getiren Mizahşörler
Mucizelerle Gelmesi Beklenen Ekim Ayının Yine Bizi Mahvedeceğini Dile Getiren Mizahşörler
Sizler de takdir edersiniz ki her ay başka bir şey yaşıyoruz. Her ne kadar umudumuzu kaybetmesek de X'teki kullanıcılar ekim ayının bizi mahvedeceğini mizahi bir yolla anlattı. Atılan tweetler hem güldürdü hem düşündürdü.
Buyurun...
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Eylül ayı an itibarıyla bitmek üzere. Fark ettiyseniz göz açıp kapayıncaya kadar ekim ayını getirdik.
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Her ne kadar eylül ayı bazılarımızı mahvetse de ekim ayı için umutlu olanlar var. "Sevgili Ekim, mucizelerle gel" diyenlerin sayısı pek de az değil.
Ekim ayı için kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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