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Mucizelerle Gelmesi Beklenen Ekim Ayının Yine Bizi Mahvedeceğini Dile Getiren Mizahşörler

Mucizelerle Gelmesi Beklenen Ekim Ayının Yine Bizi Mahvedeceğini Dile Getiren Mizahşörler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 17:36

Sizler de takdir edersiniz ki her ay başka bir şey yaşıyoruz. Her ne kadar umudumuzu kaybetmesek de X'teki kullanıcılar ekim ayının bizi mahvedeceğini mizahi bir yolla anlattı. Atılan tweetler hem güldürdü hem düşündürdü.

Buyurun...

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Eylül ayı an itibarıyla bitmek üzere. Fark ettiyseniz göz açıp kapayıncaya kadar ekim ayını getirdik.

Eylül ayı an itibarıyla bitmek üzere. Fark ettiyseniz göz açıp kapayıncaya kadar ekim ayını getirdik.

Her ne kadar eylül ayı bazılarımızı mahvetse de ekim ayı için umutlu olanlar var. "Sevgili Ekim, mucizelerle gel" diyenlerin sayısı pek de az değil.

Her ne kadar eylül ayı bazılarımızı mahvetse de ekim ayı için umutlu olanlar var. "Sevgili Ekim, mucizelerle gel" diyenlerin sayısı pek de az değil.
twitter.com

Ekim ayı için kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Ekim ayı için kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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