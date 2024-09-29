Astrolog Son Günlerde Yaşanacak Mide ve Baş Ağrılarına Dikkat Çekti: "İçsel Arınma Döneminden Geçiyoruz"

Sosyal medya paylaşımlarından tanıdığımız astrolog Yasemin Koca, bu sefer de son günlerde yaşanacak mide bulantısı ve baş ağrısına dikkat çekti. 'İçsel bir arınma döneminden geçtiğimizi' ve bunun bir 'geçiş dönemi' olduğunu vurguladı.

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