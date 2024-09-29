Astrolog Son Günlerde Yaşanacak Mide ve Baş Ağrılarına Dikkat Çekti: "İçsel Arınma Döneminden Geçiyoruz"
Astrolog Son Günlerde Yaşanacak Mide ve Baş Ağrılarına Dikkat Çekti: "İçsel Arınma Döneminden Geçiyoruz"
Sosyal medya paylaşımlarından tanıdığımız astrolog Yasemin Koca, bu sefer de son günlerde yaşanacak mide bulantısı ve baş ağrısına dikkat çekti. 'İçsel bir arınma döneminden geçtiğimizi' ve bunun bir 'geçiş dönemi' olduğunu vurguladı.
İşte detaylar...
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Birçok astrolog son zamanlarda ciddi bir geçiş döneminde olduğumuzu dile getiriyor. Bazı burçlar ve ilişkiler iyi ya da kötü bir şekilde etkilencek gibi duruyor.
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Yasemin Koca da bu dönemde ciddi baş ağrıları ve mide bulantıları yaşayabileceğimiz konusunda uyardı. "İçsel olarak arındığımızı" da söyleyen Koca'nın gönderisi viral oldu.
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