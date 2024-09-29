Aşksal Durumlarını Anlatarak Hepimize Kahkaha Attıran Mizahşörler
Aşksal Durumlarını Anlatarak Hepimize Kahkaha Attıran Mizahşörler
Hepimiz aşkta biraz farklıyız sanki. Birçoğumuzun aşk hayatı her ne kadar çalkantılı olsa da bi' şekilde idare ediyoruz. Öyle olacak ki X (Twitter) kullanıcıları güncel aşk durumlarını anlatarak herkese kocaman birer kahkaha attırdı.
Hazırsanız, başlayalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazen aşık olunca davranışlarımız değişebilir, çevremizdekiler bile "Ne oldu sana?" diye sorabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir kullanıcı da "Aşksal olarak nasılsınız?" diye sorarak diğer kullanıcıların güncel aşk durumunu merak etti.
Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın