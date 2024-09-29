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Aşksal Durumlarını Anlatarak Hepimize Kahkaha Attıran Mizahşörler

Aşksal Durumlarını Anlatarak Hepimize Kahkaha Attıran Mizahşörler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 12:41

Hepimiz aşkta biraz farklıyız sanki. Birçoğumuzun aşk hayatı her ne kadar çalkantılı olsa da bi' şekilde idare ediyoruz. Öyle olacak ki X (Twitter) kullanıcıları güncel aşk durumlarını anlatarak herkese kocaman birer kahkaha attırdı.

Hazırsanız, başlayalım👇

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Bazen aşık olunca davranışlarımız değişebilir, çevremizdekiler bile "Ne oldu sana?" diye sorabilir.

Bir kullanıcı da "Aşksal olarak nasılsınız?" diye sorarak diğer kullanıcıların güncel aşk durumunu merak etti.

Bir kullanıcı da "Aşksal olarak nasılsınız?" diye sorarak diğer kullanıcıların güncel aşk durumunu merak etti.
twitter.com

Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü👇

Gelen cevaplar hem güldürdü hem düşündürdü👇
twitter.com

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twitter.com

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