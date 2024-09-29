Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Acayip Kişiler
Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Instagram'da milyonlarca kişi fotoğraf paylaşsa da bir kısım bu fotoğrafların üzerinde büyük oynamalar ve photoshoplar yapıyor. Öyle ki bu fotoğraflar görenlere büyük birer kahkaha attırıp hayatı sorgulatıyor. Biz de buna örnek 15 fotoğraf listeledik.
Hazırsanız, başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk olarak bu ilginç fotoğrafla başlayalım isterseniz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Editlenmiş/Gerçek
3. "Böyle bir formun imkanı olabilir mi ya?"
4. Bunların ikisi aynı kişi mi?
5. Bu kadar photoshop'a ne gerek vardı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Yok artık!
7. 👇
8. Tüm anatomi bilgim yerle bir oldu!
9. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an.
10. Nasıl yani?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. "Bugünkü kombinim"
12. Abi sence böyle bir şey mümkün mü?
13. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar.
14. Madonna!
15. Ve son olarak...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın