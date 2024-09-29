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Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Acayip Kişiler

Paylaştıkları Fotoğraflarla Görenlere Akıl Tutulması Yaşatan Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.09.2024 - 10:34

Instagram'da milyonlarca kişi fotoğraf paylaşsa da bir kısım bu fotoğrafların üzerinde büyük oynamalar ve photoshoplar yapıyor. Öyle ki bu fotoğraflar görenlere büyük birer kahkaha attırıp hayatı sorgulatıyor. Biz de buna örnek 15 fotoğraf listeledik.

Hazırsanız, başlayalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
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1. İlk olarak bu ilginç fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu ilginç fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. Editlenmiş/Gerçek

2. Editlenmiş/Gerçek

3. "Böyle bir formun imkanı olabilir mi ya?"

3. "Böyle bir formun imkanı olabilir mi ya?"

4. Bunların ikisi aynı kişi mi?

4. Bunların ikisi aynı kişi mi?
4. Bunların ikisi aynı kişi mi?

5. Bu kadar photoshop'a ne gerek vardı?

5. Bu kadar photoshop'a ne gerek vardı?
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6. Yok artık!

6. Yok artık!

7. 👇

7. 👇

8. Tüm anatomi bilgim yerle bir oldu!

8. Tüm anatomi bilgim yerle bir oldu!

9. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an.

9. Kafamızda bir sürü soru işareti var şu an.

10. Nasıl yani?

10. Nasıl yani?
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11. "Bugünkü kombinim"

11. "Bugünkü kombinim"

12. Abi sence böyle bir şey mümkün mü?

12. Abi sence böyle bir şey mümkün mü?

13. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar.

13. Tanışma uygulamalarına koymamanız gereken fotoğraflar.

14. Madonna!

14. Madonna!

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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