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Dünyası Başına Yıkıldı: Sevgilisinin Kendisini Aldattığını Restoran Fişi Sayesinde Öğrenen Kadın

Dünyası Başına Yıkıldı: Sevgilisinin Kendisini Aldattığını Restoran Fişi Sayesinde Öğrenen Kadın

Aldatma
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 13:38

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, TikTok hesabında aldatıldığını nasıl öğrendiğini anlattı. Sevgilisinin vestiyerde bıraktığı restoran fişi sayesinde aldatıldığını öğrenen kadının dünyası başına yıkıldı.

İşte detaylar...👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/304...
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını ilginç bir şekilde öğrendi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, sevgilisinin kendisini aldattığını ilginç bir şekilde öğrendi.

Sevgilisinin vestiyerde unuttuğu restoran fişinde iki tane içecek görünce küplere binen kadın, "Bunları kiminle içmiş olabilir?" diye sorgulamaktan kendini alıkoyamadı.

Sevgilisinin vestiyerde unuttuğu restoran fişinde iki tane içecek görünce küplere binen kadın, "Bunları kiminle içmiş olabilir?" diye sorgulamaktan kendini alıkoyamadı.

İlk başta sevgilisinin sadece "canı istediği için" içtiğini düşünmek istese de bu içeceklerin iki kişilik olduğu konusunda son derece emin olduğunu söyledi.

İlk başta sevgilisinin sadece "canı istediği için" içtiğini düşünmek istese de bu içeceklerin iki kişilik olduğu konusunda son derece emin olduğunu söyledi.

"İlk başta ruhum bile duymadı. İçgüdülerinize güvenin, uzun zamandır bana karşı zaten soğuktu. Bu fişi görmeseydim başka biriyle dışarıya çıktığını bile bilemeyecektim. Eğer şüpheleniyorsanız ipleri hiç geç kalmadan elinize alın."

"İlk başta ruhum bile duymadı. İçgüdülerinize güvenin, uzun zamandır bana karşı zaten soğuktu. Bu fişi görmeseydim başka biriyle dışarıya çıktığını bile bilemeyecektim. Eğer şüpheleniyorsanız ipleri hiç geç kalmadan elinize alın."

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