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Kolları Yırtık Olan Kabanı İkinci El Uygulamasında Satmaya Çalışan Kişi Öfkelendirdi

Kolları Yırtık Olan Kabanı İkinci El Uygulamasında Satmaya Çalışan Kişi Öfkelendirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.09.2024 - 11:41

Twitter'da (X) bir ilan gündem oldu. İlanda kolları yırtık olan kabanın satılmaya çalışılması sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi.

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Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el satış uygulamasında satılan eski bir kaban gündem oldu. Kabanın kollarının defolu olması sosyal medyada infial yarattı.

Geçtiğimiz günlerde bir ikinci el satış uygulamasında satılan eski bir kaban gündem oldu. Kabanın kollarının defolu olması sosyal medyada infial yarattı.

Bu ilana gelen yorumlardan bazılarına gelin beraber bakalım👇

Bu ilana gelen yorumlardan bazılarına gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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