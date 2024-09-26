Yazı Yazmayı Öğrenemediği İçin Annesinin Cinnet Geçirdiğini Söyleyen TikTok Kullanıcısı
Yazı Yazmayı Öğrenemediği İçin Annesinin Cinnet Geçirdiğini Söyleyen TikTok Kullanıcısı
Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, G harfini yazamadığı için annesinin 'cinnet geçirdiğini' dile getirdi. Bu ilginç olaya da diğer kullanıcılardan yorum gecikmedi.
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Bir TikTok kullanıcısı, annesiyle olan ilginç bir olayı anlattı. Annesinin alfabeyi öğretirken "cinnet geçirdiğini" söyleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.
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Annesiyle ilginç anıları olanlarımız vardır tabii. Peki diğer kullanıcılar bu olay hakkında ne diyor? Buna benzer şeyler yaşayanlar var mıdır dersiniz?
Beraber bakalım👇
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