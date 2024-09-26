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Yazı Yazmayı Öğrenemediği İçin Annesinin Cinnet Geçirdiğini Söyleyen TikTok Kullanıcısı

Yazı Yazmayı Öğrenemediği İçin Annesinin Cinnet Geçirdiğini Söyleyen TikTok Kullanıcısı

anne
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 23:04

Geçtiğimiz günlerde bir TikTok kullanıcısı, G harfini yazamadığı için annesinin 'cinnet geçirdiğini' dile getirdi. Bu ilginç olaya da diğer kullanıcılardan yorum gecikmedi.

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Bir TikTok kullanıcısı, annesiyle olan ilginç bir olayı anlattı. Annesinin alfabeyi öğretirken "cinnet geçirdiğini" söyleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Bir TikTok kullanıcısı, annesiyle olan ilginç bir olayı anlattı. Annesinin alfabeyi öğretirken "cinnet geçirdiğini" söyleyen kullanıcı kısa zamanda viral oldu.

Annesiyle ilginç anıları olanlarımız vardır tabii. Peki diğer kullanıcılar bu olay hakkında ne diyor? Buna benzer şeyler yaşayanlar var mıdır dersiniz?

Beraber bakalım👇

Beraber bakalım👇
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