Türkiye ve Avrupa Şampiyonu 13 Yaşındaki Milli Sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş'un Başarılarına Mercek Tutuyoruz
Türkiye ve Avrupa Şampiyonu 13 Yaşındaki Milli Sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş'un Başarılarına Mercek Tutuyoruz
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6 yaşında satrançla tanıştıktan sonra birçok başarıya imza Yağız Kaan Erdoğmuş, her seferinde göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.
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Hatırlarsanız Temmuz ayında düzenlenen turnuvada 33 yaşındaki rakibini yenen 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, tekrardan hepimizi gururlandırmıştı.
2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Yağız Kaan, ilk olarak 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Şu anda kendisi "satranç büyükustası" olarak biliniyor.
2021 yılında FIDE unvanlarından biri olan usta adaylığına kayık görüldükten hemen sonra 2022 yılında da FIDE ustası ve aynı yıl Türkiye'nin en genç uluslararası ustası olmaya hak kazandı.
2023 yılında ise Ülke TV tarafından düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" etkinliğinde "Yılın Sporcusu" etkinliğine layık görüldü.
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İlk büyükusta unvanını ise Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde gösterdiği performansıyla aldı.
Yağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024'te düzenlenen Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak büyükusta unvanını kazandı.
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