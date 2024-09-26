Türkiye ve Avrupa Şampiyonu 13 Yaşındaki Milli Sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş'un Başarılarına Mercek Tutuyoruz

Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu sıralamasına göre aktif sporcular arasında en genç büyükusta oldu. 12 yaş 9 ay 29 gün ile dünya satranç tarihinin en genç büyükustaları listesinde 4. sırada yer aldı. Onunla birlikte Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya çıktı.