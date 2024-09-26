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Türkiye ve Avrupa Şampiyonu 13 Yaşındaki Milli Sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş'un Başarılarına Mercek Tutuyoruz

Türkiye ve Avrupa Şampiyonu 13 Yaşındaki Milli Sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş'un Başarılarına Mercek Tutuyoruz

satranç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.09.2024 - 21:44

Yakın zamanda 'büyükusta' unvanını almaya hak kazanmış 13 yaşındaki milli sporcumuz Yağız Kaan Erdoğmuş hepimizin göğsünü kabartıyor. 9 yaşından bu yana satranç kariyerinde büyük başarılara imza atmış Erdoğmuş'un başarılarına tek tek bakalım.👇

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6 yaşında satrançla tanıştıktan sonra birçok başarıya imza Yağız Kaan Erdoğmuş, her seferinde göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

6 yaşında satrançla tanıştıktan sonra birçok başarıya imza Yağız Kaan Erdoğmuş, her seferinde göğsümüzü kabartmaya devam ediyor.

Hatırlarsanız Temmuz ayında düzenlenen turnuvada 33 yaşındaki rakibini yenen 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, tekrardan hepimizi gururlandırmıştı.

Hatırlarsanız Temmuz ayında düzenlenen turnuvada 33 yaşındaki rakibini yenen 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, tekrardan hepimizi gururlandırmıştı.

2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Yağız Kaan, ilk olarak 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Şu anda kendisi "satranç büyükustası" olarak biliniyor.

2011 yılında Bursa'da dünyaya gelen Yağız Kaan, ilk olarak 2019 yılında 8 yaş kategorisinde Avrupa Şampiyonu oldu. Şu anda kendisi "satranç büyükustası" olarak biliniyor.

2021 yılında FIDE unvanlarından biri olan usta adaylığına kayık görüldükten hemen sonra 2022 yılında da FIDE ustası ve aynı yıl Türkiye'nin en genç uluslararası ustası olmaya hak kazandı.

2021 yılında FIDE unvanlarından biri olan usta adaylığına kayık görüldükten hemen sonra 2022 yılında da FIDE ustası ve aynı yıl Türkiye'nin en genç uluslararası ustası olmaya hak kazandı.

FIDE ustası, bir oyuncunun elde edebileceği en yüksek üçüncü unvan.

2023 yılında ise Ülke TV tarafından düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" etkinliğinde "Yılın Sporcusu" etkinliğine layık görüldü.

2023 yılında ise Ülke TV tarafından düzenlenen "Sporun Devleri Buluşuyor" etkinliğinde "Yılın Sporcusu" etkinliğine layık görüldü.
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İlk büyükusta unvanını ise Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde gösterdiği performansıyla aldı.

İlk büyükusta unvanını ise Chessable Sunway Sitges Satranç Festivali'nde gösterdiği performansıyla aldı.

Yağız Kaan, 23-31 Ocak 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Cidde Uluslararası Satranç Festivali Genç Ustalar Turnuvası'nda, finalden iki tur önce ikinci büyükusta normunu elde etmeyi garantiledi.

Yağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024'te düzenlenen Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak büyükusta unvanını kazandı.

Yağız Kaan Erdoğmuş, 1 Nisan 2024'te düzenlenen Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda son normunu da tamamlayarak büyükusta unvanını kazandı.

Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu sıralamasına göre aktif sporcular arasında en genç büyükusta oldu. 12 yaş 9 ay 29 gün ile dünya satranç tarihinin en genç büyükustaları listesinde 4. sırada yer aldı. Onunla birlikte Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya çıktı.

Ona tüm Türkiye hayran derken şaka yapmıyorduk! Satranç olimpiyatlarının dönüşünde milli sporcumuz okulunda bu şekilde karşılandı.👇 Editler de eksik olmadı tabii!

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